El Gobierno de Canarias abre a consulta pública la futura Agencia Canaria de Emergencias y Protección Civil

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este lunes del inicio del procedimiento de información y consulta pública del anteproyecto de ley para la creación de la Agencia Canaria de Emergencias y Protección Civil, una iniciativa con la que el Ejecutivo autonómico pretende reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y avanzar hacia un modelo más integrado, coordinado y eficaz.

En el marco de este proceso participativo, está prevista la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias el 25 de junio, estableciéndose un plazo de quince días hábiles para la presentación de aportaciones.

Paralelamente, el Portal del Ciudadano mantendrá abierta la consulta pública del 25 de junio al 16 de julio, recoge una nota del Ejecutivo.

La futura agencia se fundamenta en las competencias que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma para organizar su propia administración y para regular, planificar, ejecutar y coordinar las actuaciones en materia de protección civil y emergencias.

La creación de esta agencia, avalada por un acuerdo parlamentario de noviembre de 2024, se enmarca en un complejo proceso de transformación del sistema autonómico de protección civil que tiene como fin "fortalecer la coordinación, la eficacia y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en el archipiélago", señaló el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.

El anteproyecto plantea la creación de una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y régimen jurídico singular, diseñada para conciliar dos exigencias esenciales del sistema de protección civil, el ejercicio de potestades públicas irrenunciables en materia de emergencias y la necesidad de dotar a la gestión de la máxima agilidad operativa.

Con este modelo se opta por una fórmula distinta a la de los organismos autónomos o las entidades públicas empresariales tradicionales, con el objetivo de dotar al sistema de mayor flexibilidad funcional sin renunciar a las prerrogativas públicas necesarias para la dirección, el mando y la coordinación en situaciones de emergencia.

El nuevo ente contará con personalidad jurídica diferenciada de la administración autonómica, plena capacidad de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía funcional y de gestión.

FUNCIONES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La Agencia asumirá la planificación, dirección, coordinación y ejecución de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de protección civil y emergencias, integrando en una estructura única los principales servicios vinculados al Sistema Canario de Emergencias.

Manuel Miranda ha señalado que la iniciativa "responde a la necesidad de adaptar la organización pública a una realidad cada vez más compleja, marcada por el aumento de los riesgos asociados a los fenómenos naturales, los incendios forestales, las emergencias volcánicas, los episodios meteorológicos adversos, el incremento del tráfico marítimo, la presión demográfica o las crisis humanitarias y migratorias".

Asimismo, ha añadido que "con esta medida, el Gobierno de Canarias persigue fortalecer el Sistema Canario de Emergencias y consolidar un modelo de protección civil basado en la planificación, la coordinación interadministrativa, la interoperabilidad tecnológica y la mejora continua de los servicios públicos de emergencia".

Como parte del procedimiento para su tramitación, el texto ha sido remitido a diversas entidades y organismos, entre ellos la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Ministerio del Interior, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), cabildos insulares, consorcios de emergencias, organizaciones sindicales y universidades, para la formulación de observaciones.