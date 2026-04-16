El Gobierno de Canarias abre el FDCAN a la construcción de residencias universitarias

Archivo - La consejera de Universidades del Gobierno Canario, Migdalia Machín - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Universidades, Cultura y Ciencia, Migdalia Machín, ha anunciado este jueves que el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) se podrá usar para la construcción de residencias universitarias con el fin de contar con una programación estable y a largo plazo.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha señalado que esta posibilidad se va incluir en las negociaciones con los ayuntamientos y garantizado que también habrá recursos a través de los presupuestos anuales de la comunidad autónoma cuando los proyectos estén maduros.

Ha comentado que el objetivo es que los proyectos salgan "cuanto antes" y para ellos se trabaja en coordinación con los rectores de las dos universidades públicas y los ayuntamientos dado que falta de vivienda, no solo para estudiantes, es un "problema estructural" en Canarias.

Machín ha reconocido que el acceso a la vivienda es lo que permite garantizar los estudios superiores en Tenerife y Gran Canaria, y en el caso concreto de La Laguna, ha comentado que se trabaja a tres bandas con el Ayuntamiento y la ULL en busca de soluciones.

En ese sentido ha detallado que el Ayuntamiento dispone de una parcela de 8.000 metros cuadrados para levantar entre 50 y 300 viviendas modulares al estilo de las que ya existen en algunas ciudades europeas, caso de Ámsterdam, pues su construcción es "rápida" y permite dar una respuesta a corto plazo.

Igualmente ha comentado que se trabaja en la rehabilitación de algunas residencias universitarias y que las universidades también exploran vías de colaboración público-privadas.

"Este es el diagnóstico, se han definido las líneas de actuación concretas y ahora con responsabilidad institucional se está avanzando en la realidad y hay respuestas en marcha con base técnica", ha destacado.

EL PSOE EXIGE PLAZOS

Yaiza López (PSOE) ha comentado que en Tenerife no se construyen residencias universitarias desde hace 30 años y solo en La Laguna hay 550 plazas para algo más de 2.000 solicitudes, lo que significa que hay 1.500 jóvenes que se derivan al mercado privado del alquiler o abandonan los estudios superiores.

"Hoy en Canarias estudiar fuera de tu isla depende más de tu capacidad económica que de las ganas que tengas de estudiar o de tu talento, y eso tiene consecuencias, hay estudiantes que buscan otras universidades o muchos que se quedan por el camino", ha comentado.

Por ello ha valorado la iniciativa del Ayuntamiento de La Laguna y la ULL al identificar suelo en Ancheta, Geneto y Guajara para sacar adelante nuevas residencias y hacer modificaciones puntuales del planeamiento, lo mismo que los trámites sectoriales necesarios ante Aena o el Consorcio Insular de Aguas.

"Han pasado del diagnóstico del problema a la acción", ha indicado, al tiempo que ha advertido de que el proyecto de Guajara está próximo a salir a licitación que puede verse "frenado" por la falta de financiación.

López Landi ha exigido "plazos" a la consejera porque tiene la "sensación" de que el Gobierno canario "se pone de perfil" cuando hay una demanda de vivienda y alojamiento que hay que atajar.

"Le pedimos que aparte de hablar de estudios, de coordinación, de proyectos, de informes, nos concrete y no meta esto en un cajón sino que lo desarrollen ya porque es bastante importante que se empiece a preparar y que se comprometa y nos diga si lo empezarán a tratar en los presupuestos de 2027", ha explicado.