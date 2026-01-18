El Gobierno de Canarias activa el PLATECA en situación de alerta por el cero energético en La Gomera

PLATECA por cero energético en La Gomera - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, debido a la situación de cero energético que afecta a la isla de La Gomera, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha declarado la alerta, desde las 12.13 horas de este domingo, 18 de enero.

El cero energético se ha producido a las 12.13 horas de este 18 de enero "por fallo en generación eléctrica" en la central del Palmar de La Gomera, que ha afectado a 15.610 suministros (de media y baja).