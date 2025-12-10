El Gobierno de Canarias amplía en 400.000 euros la renta de ciudadanía

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha acordado este miércoles en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, realizar una modificación de líneas de crédito que supone ampliar la partida financiera correspondiente a las ayudas de integración social-Renta ciudadana, por un importe de 400.000 euros.

La modificación de la línea de crédito se realiza desde el Plan Concertado de Prestaciones Sociales, dentro de la subvención nominativa concedida a la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destinada al desarrollo del Programa de lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales, a la línea de financiación de la Renta de ciudadanía.

En la actualidad, Canarias atiende a través de la Renta Canaria de ciudadanía a casi 13.000 hogares, para lo que se ha destinado en 2025 una partida de más de 106,1 millones de euros, recoge una nota del Ejecutivo.

La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias.