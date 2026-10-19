El Gobierno de Canarias aprueba los sondeos para investigar los recursos geotérmicos de La Palma

Archivo - Recreación de una planta de energía geotérmica - ENERGÍA GEOTÉRMICA DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, la exclusión del proyecto 'Sondeo Isla de La Palma' del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental simplificada con el fin de avanzar en los sondeos de investigación de recursos geotérmicos en la isla, al amparo del Reglamento europeo 2022/2577.

Esta decisión "supone un paso adelante" en la búsqueda de alternativas energéticas renovables propias y en el aprovechamiento del potencial geotérmico de Canarias, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La acción se enmarca en la estrategia Canarias Sostenible y está alineada con los objetivos de la Ley del Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Asimismo el Reglamento europeo 2022/2577 establece medidas temporales para acelerar las energías renovables. En concreto, contempla el interés público superior de estos proyectos en su artículo 3 y medidas para agilizar los procedimientos en su artículo 6.

Al respecto, matiza que "ninguno" de los sondeos previstos está dentro de los espacios naturales incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias o en la Red Natura 2000. Asimismo el proyecto ha sido evaluado y validado por personal técnico especializado del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma.

Además expone que el Gobierno de Canarias aplicará los protocolos de seguimiento ambiental correspondientes durante la ejecución de los trabajos para "garantizar su compatibilidad" con el entorno. En este sentido, matiza que, según la justificación del proyecto, la tramitación de una evaluación ambiental simplificada "podría derivar en un procedimiento ordinario y provocar demoras" en la investigación de este recurso energético.

MODELO ENERGÉTICO "MÁS LIMPIO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE"

Sobre el modelo energético, indican que Canarias mantiene una "elevada dependencia" energética del exterior, con un suministro basado, mayoritariamente, en combustibles fósiles. En este marco, entiende que avanzar hacia un modelo energético "más limpio, sostenible y resiliente exige aprovechar" los recursos renovables disponibles en el archipiélago y diversificar las fuentes de generación.

Actualmente la energía eólica y solar constituyen las principales tecnologías renovables implantadas en las islas pero su producción, matiza, depende de las condiciones meteorológicas, por lo que se considera necesario explorar otras fuentes capaces de complementar su aportación.

En cuanto a la geotermia aprovecha el calor almacenado bajo la superficie terrestre y, en función de las características del recurso, puede utilizarse para producir calor directamente --geotermia de baja entalpía-- o para generar electricidad mediante recursos de media y alta entalpía.

En este sentido, una de sus principales ventajas "es que no depende" del viento, ni de la radiación solar y puede ofrecer producción continua durante las 24 horas del día, convirtiéndola en una alternativa de interés para avanzar hacia un sistema eléctrico "más estable y con mayor presencia" de energías renovables gestionables.

La geotermia de alta entalpía para generación eléctrica está aún en fase de desarrollo en Canarias, por lo que admiten que los sondeos de investigación "son necesarios para determinar" si existen recursos explotables y comprobar si reúnen las condiciones adecuadas para su posterior aprovechamiento eléctrico.

El avance de estos trabajos permitirá profundizar en el conocimiento de los recursos energéticos principales de Canarias, así como evaluar nuevas posibilidades para diversificar la generación eléctrica, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.