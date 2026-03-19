Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote formarán una comisión técnica para subsanar errores en las ZAR

Archivo - Transición Ecológica emite informe favorable para el proyecto de duplicación de la carretera LZ-40 - CONSEJERÍA CANARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han celebrado un encuentro para abordar las principales líneas de actuación en energías renovables, incluyendo cubiertas fotovoltaicas, espacios antropizados y las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), para seguir avanzando en la descarbonización de la isla.

En este marco, han acordado conformar, en el plazo de un mes, la comisión técnico/política, que se establece en el protocolo de las ZAR firmado, para subsanar los errores materiales detectados en la impresión de los mapas, así como revisar los espacios definidos, dentro del trabajo conjunto que vienen desarrollando, para avanzar en una transición energética "ordenada, adaptada a la realidad insular y plenamente compatible" con la singularidad y protección ambiental y paisajística de la isla.

Ambas administraciones coinciden en que se trata de un "paso natural" dentro de un proceso que se ha venido trabajando "de forma coordinada y con criterios técnicos" desde el primer momento, según ha informado la Consejería regional de Transición Ecológica.

Al respecto, el consejero regional de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, subrayó que se sigue "avanzando junto al Cabildo de Lanzarote para que las Zonas de Aceleración de Renovables sean un instrumento al servicio de la transición energética" de la isla, con la "clara e irrenunciable" protección del medio ambiente y de la identidad de Lanzarote.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que desde la institución insular se va a "impulsar la creación de una mesa técnica interna" que "permita coordinar, de forma rigurosa, todo este proceso, así como la puesta en marcha de comisiones sectoriales en las que estén representados los distintos agentes implicados de la isla, además de los ayuntamientos y los colegios profesionales de los diferentes sectores".

El objetivo, apuntó, "es definir de manera consensuada" cuál debe ser la estrategia en materia de renovables y, sobre todo, "cómo implementarla de forma ordenada, garantista y adaptada a la realidad de Lanzarote y La Graciosa".

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN

Por otro lado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han señalado que las ZAR constituyen una herramienta de planificación para ordenar el "despliegue de las energías limpias, facilitando la identificación de emplazamientos que presenten mejores" condiciones desde el punto de vista técnico, territorial y ambiental, evitando recurrir al procedimiento de interés general establecido en el artículo 6-bis de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario.

También reiteran que el plan que defina definitivamente las ZAR estará sometido a una evaluación ambiental estratégica y que cada proyecto que se ubique en una de estas zonas deberá seguir, además, el procedimiento ambiental que fija la normativa estatal, lo que refuerza las garantías de protección ambiental.

Las ZAR complementan, según expusieron, la apuesta decidida de ambas instituciones por el aprovechamiento prioritario de cubiertas y espacios antropizados. Esa orientación está en consonancia con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética impulsada por el actual Gobierno de Canarias, que establece la obligación de ocupación de todas las cubiertas de nuevas construcciones o reformas con instalaciones fotovoltaicas.

Además ambas instituciones matizan que la superficie ZAR delimita las zonas en las que las energías renovables se pueden instalar y que solo sería necesario aproximadamente un 0,23% de la superficie insular, que aún se está valorando por parte de los técnicos para dar cumplimiento de los objetivos de descarbonización fijados para 2030.

Finalmente el Ejecutivo canario recuerda que la actual normativa, modificada por el equipo de gobierno, ha prohibido la expropiación del terreno en el caso de la energía solar fotovoltaica, por lo que los promotores deberán contar con la plena titularidad de los suelos necesarios para desarrollar sus proyectos.

También recuerda que el Gobierno de Canarias trabaja en el impulso de un decreto del 20% de participación local en proyectos de energías renovables instaladas en suelo de más de 2MW. Estos proyectos deberán ofertar este porcentaje a instituciones y ciudadanía canaria, que tendrán la oportunidad de participar en las iniciativas de renovables que se desarrollen en su entorno, dando así un paso decisivo en la democratización de las energías limpias.

Por último, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote reiteran su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada en una estrategia acorde con la realidad de la isla y con su singularidad ambiental y paisajística.

El objetivo compartido es el de "avanzar con rigor técnico, planificación y consenso institucional, corrigiendo los errores detectados en la impresión de los mapas realizada por la empresa pública contratada por el Ejecutivo regional, revisando con detalle los espacios definidos y manteniendo intacto el compromiso con una descarbonización compatible con la protección del territorio.