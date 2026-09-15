El Gobierno de Canarias celebra la "buena noticia" de que se limite al 0,33% la subida de tasas en aeropuertos

Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha calificado este martes como "buena noticia" la limitación del alza tarifaria de los aeropuertos españoles al 0,33% frente al 3,8% demandando inicialmente por Aena tras aprobarse el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria en Consejo de Ministros.

Así lo ha señalado en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, quien también ha destacado la inversión de 1.800 millones de euros que beneficiará a los aeropuertos canarios dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), previsto para el periodo 2027-2031.

"Se hicieron reuniones con el Ministerio, y se consiguió esa cifra. La inversión viene a dar respuesta a obras que llevan tiempo paradas y que no se asumían. Nos alegramos de eso, pero también es verdad que seguimos pensando que no puede ser que tengamos que presentar alegaciones a un documento, sino que tenemos que ser partícipes del documento", ha advertido la consejera en alusión a las petición canaria de un modelo de cogestión aeroportuaria.

Ha recordado, asimismo, que el Gobierno de Canarias emprende en la actualidad "una batalla" para conseguir participar en la toma de decisiones que involucren a los aeropuertos de las islas: "No solo en el DORA, sino también en el tema de las tasas. Los aeropuertos canarios son muy rentables. Habrá que explicar el por qué se suben también las tasas aquí, cuando realmente lo que hacen es generar fondos para también poder mantener el resto de la red", ha aseverado.

De este modo, ha dicho, el Gobierno de Canarias "no va a renunciar" en su defensa de un modelo de cogestión para las islas, precisamente para dar "plena efectividad al artículo 160 del Estatuto de Autonomía", que respaldaría la participación del archipiélago en decisiones sobre tasas aeroportuarias y planes de inversión: "En esas negociaciones estamos (junto al Gobierno de España), y seguiremos avanzando".