El Gobierno de Canarias concede 12 Medallas de Oro en 2026

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de su presidente, Fernando Clavijo, ha aprobado este viernes otorgar doce Medallas de Oro de Canarias en 2026, en reconocimiento a personas o entidades por su labor en beneficio de la sociedad canaria, desde múltiples aspectos.

En esta edición se reconoce a personas y entidades que se caracterizan por la generosidad y el compromiso con la sociedad canaria, así como la lucha por la igualdad y la empatía por quienes padecen situaciones de vulnerabilidad

Estas distinciones se entregarán en el acto oficial del 'Día de Canarias', el 30 de mayo, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, junto con los 'Premios Canarias', que este año se conceden a la Fundación Canaria MAIN, en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias; el humorista gráfico e ilustrador, José Luis Padilla Morilla (Padylla), en Comunicación y el arquitecto Fernando Martín Menis en Internacional.

Las Medallas de Oro otorgadas son las siguientes: Braulio; Fernando Berge, presidente honorífico de Cajasiete; La Casa de Galicia; Juan Espino, referente de los deportes de contacto y primer español en ganar un combate en la UFC; la empresa Ron Arehucas; el exidirigente del PSOE y activista social Pedro Zerolo, a título póstumo; la asociación Ámate de cáncer de mama; Antonio López Bonilla, fundador del Colegio Cisneros Alter y a título póstumo; María del Carmen Almenara, experta en la vestimenta tradicional canaria; los Colegios de Enfermería de Canarias; el Club Deportivo In Corpore Sano y la Danza de las Cintas de Güímar.