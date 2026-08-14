El Gobierno de Canarias da por finalizada la prealerta del PLATECA por evento multitudinario tras el eclipse solar

Finalizada la prealerta del PLATECA en Canarias por el eclipse solar - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias, en base al eclipse solar del 12 de agosto, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA (Decreto 98/2015, de 22 de mayo), ha dado por finalizada la situación de prealerta en Canarias a partir de las 00.00 horas de este viernes, 14 de agosto.

La situación de prealerta del PLATECA en Canarias se activó ante el evento de posible asistencia masiva en puntos concretos de las islas abiertos al oeste en relación con el eclipse parcial de sol que se produjo este 12 de agosto, entre las 18.57 y las 20.45 horas, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa.

Ahora, tras finalizar el eclipse y otros fenómenos astronómicos coincidentes en estos días, el Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de prealerta del PLATECA.