El Gobierno de Canarias declara la alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y La Palma a partir de este jueves

Archivo - Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la situación de alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y La Palma a partir de este jueves, 22 de octubre.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el departamento regional en una nota.

La situación meteorológica, que afecta a El Hierro, La Gomera y el este de La Palma, prevé chubascos fuertes que podrán ir acompañados de tormentas, pudiéndose acumular hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora, así como hasta 100 litros en 12 horas.

Asimismo, se ha instado a la población a seguir los consejos de autoprotección emitidos por la Dirección General de Emergencias.