El Gobierno de Canarias declara la alerta por riesgo de deflagración de un tanque de combustible en reparación en Telde

El Gobierno de Canarias activa la alerta por riesgo de deflagración de un tanque de combustible en reparación en Telde (Gran Canaria) - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario ha declarado la situación de alerta por riesgo de deflagración de un tanque de combustible en reparación en Telde, en la isla de Gran Canaria, donde ha explotado uno pasadas las 12.00 horas de este miércoles, dejando un fallecido y dos heridos graves.

La activación de esta situación de alerta se produce, según explica el Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias, RISQCAN.

En este caso, el ámbito territorial concreto al que afecta la alerta es al polígono industrial de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde, después de que sobre las 12.10 horas se informara de una deflagración en las inmediaciones de las instalaciones de DISA-Salinetas, resultando "gravemente dañada" la estructura del depósito.