El Gobierno de Canarias declara la alerta por riesgo de inundaciones pluviales en islas occidentales y Gran Canaria

Crecida de agua en un barranco de Telde tras las lluvias registradas en Gran Canaria por la borrasca 'Therese' - AYUNTAMIENTO DE TELDE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación pasando a alerta por riesgo de inundaciones pluviales en las islas occidentales y Gran Canaria, desde las 12:30 horas de este sábado.

Las islas de Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, permanecerán en situación de prealerta. Sin embargo, en cuanto al riesgo de inundaciones costeras, todo el archipiélago se mantiene en situación de prealerta.

Estas decisiones se toman teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

PREVISIONES

Este riesgo de inundaciones pluviales y, también, fluviales se produce por la persistencia de las precipitaciones en zonas altas y de medianías de estos días. Así, existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste.

De este modo, según indica el departamento regional, es probable que pequeños núcleos y diseminados queden aislados, así como que puedan producirse evacuaciones preventivas.

Respecto a la previsión, habrá intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con un predominio de la nubosidad en vertientes orientadas al sur y oeste, así como de precipitaciones que serán persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en medianías. En el resto, las lluvias serán menos frecuentes y probables.