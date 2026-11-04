El Gobierno de Canarias destaca el "incremento histórico" de la afiliación y la reducción del paro interanual

Archivo - La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, ha destacado este miércoles el "incremento histórico" de la afiliación en las islas (30.800 cotizantes más respecto a octubre de 2025) y la reducción del paro interanual (6.160 desempleados menos en términos interanual).

Así lo ha expresado en un comunicado después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicada los datos del paro y de la afiliación correspondiente al mes de octubre.

De esta manera, León ha hecho especial hincapié en la fortaleza del mercado laboral canario. "El incremento histórico de la afiliación y la fuerza de la tasa interanual de paro demuestran que el mercado canario sigue generando oportunidades", aseguró.

"Es especialmente significativo que el paro de larga duración, uno de los segmentos que más preocupa a la Consejería, continúe su movimiento descendente", resaltó la viceconsejera en referencia a las 62.574 personas que se encuentran en este grupo.

En octubre el paro de larga duración se redujo en 4.259 personas en comparación con los datos del año pasado (-6,37% de la tasa interanual) y en 261 personas en relación con el último mes (-0,42%).

En lo que respecta a la contratación, a lo largo de octubre se formalizaron 67.040 contratos en el archipiélago, lo que representa una moderación interanual del 4,83% (3.405 contratos menos) y del 3,74% mensual.

Aquí, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, explicó que "a pesar de la ralentización estacional de las contrataciones, el empleo en las islas avanza hacia una mayor calidad y solidez".

"El peso de la contratación indefinida, con el 43,18% del total, continuó siendo en octubre el eje principal de las relaciones laborales y garantizó un marco de estabilidad tanto para los trabajadores como para el tejido productivo de Canarias", comentó.