El Gobierno de Canarias destina 700.000 euros a la obra del laminador de la depuradora de Puerto del Rosario

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria por importe de 700.000 euros que permitirá a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hacer frente a la obra de culminación del depósito laminador de Puerto del Rosario.

Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Aguas, es complementario al de la ampliación de la depuradora, que está actualizando este departamento autonómico.

El consejero del área, Manuel Miranda, explica que el depósito laminador vinculado a la depuradora de Puerto del Rosario es un proyecto que "permitirá la regulación diaria de los caudales de aguas residuales que llegan a la depuradora, evitará que se produzcan vertidos cuando la cantidad de agua supera la capacidad de la instalación y conseguirá también el máximo aprovechamiento de las aguas depuradas para su reutilización".

Miranda recuerda en una nota que el proyecto ha sufrido diferentes problemas durante su ejecución que su departamento ha ido sorteando.

"Este año hemos logrado desbloquearlo y ahora procedemos a culminarlo, siempre en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura y su Consejo Insular de Aguas", sostiene.

Las obras supondrán la finalización de la ejecución de dos grandes vasos reguladores, con sus instalaciones de tratamiento y regulación que, junto con la ampliación que se iniciará en breve, aumentará la capacidad final total de tratamiento de la planta depuradora hasta los 6.000 metros cúbicos al día.

Estas actuaciones mejorarán la calidad del agua regenerada resultante de cara a su reutilización en la agricultura.

Manuel Miranda destacó el grado de colaboración con el Consejo Insular de Aguas y el propio Ayuntamiento, "lo que ha permitido impulsar tanto la culminación de este depósito laminador, como la actualización del proyecto de ampliación de la depuradora".

Los trabajos del deposito laminador culminarán en 2026, mientras que la ampliación de la estación depuradora tendrá un plazo de ejecución de alrededor de 20 meses, una vez que se licite.