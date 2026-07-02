El Gobierno de Canarias habilita un servicio de consulta médica de emergencia en La Guaira

LA GUAIRA, June 29, 2026 -- A man inspects a damaged building after earthquakes in Playa Grande, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. Venezuelan National Assembly President Jorge Rodriguez said Sunday that the death toll from two powerful earthquak - STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias activará desde este jueves un servicio médico de urgencia de medicina general en La Guaira para atender a los canarios y canarias, sus descendientes y a la población afectada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

Este nuevo recurso se pone en marcha a través de la Unión Canaria de Venezuela, en La Guaira, donde se ofrecerá atención sanitaria básica urgente y se habilitará también un servicio de información y consultas en la oficina descentralizada del Gobierno de Canarias ubicada en esas mismas instalaciones.

El horario de atención será de 8.00 a 17.00 horas, detalla el Gobierno canario en una nota.

La consulta contará con equipo médico y con una persona de apoyo encargada de orientar a las familias afectadas, resolver dudas y facilitar la coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

La puesta en marcha de este servicio forma parte del plan de actuación que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para los próximos tres meses, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas por los seísmos.

Asimismo, el Gobierno de Canarias inició este miércoles la distribución de las primeras 200 ayudas de emergencia, compuestas por alimentos de primera necesidad, agua y medicación.

Estas ayudas han sido posibles gracias a las donaciones realizadas por particulares, empresas y entidades colaboradoras, y están siendo canalizadas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela hacia las familias y personas damnificadas.

Estas primeras entregas se suman a las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco del plan a tres meses en el que ya trabaja el Gobierno presidido por Fernando Clavijo, en coordinación con la Delegación canaria en Venezuela y con las entidades canarias en el país, para dar continuidad a la atención y adaptar la respuesta a las necesidades que se vayan detectando sobre el terreno.

En concreto, está prevista la entrega de 100 bolsas de comida en zonas afectadas de Caracas, como El Paraíso y Catia, y otras 100 en La Guaira, en áreas como Tagoao, Las Salinas, Las Tunitas, Catia La Mar, Mosquera, Macuto, Caraballeda y Caribe.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, destacó que "en estos momentos la prioridad es estar al lado de las familias afectadas, escuchar sus necesidades y dar una respuesta rápida, coordinada y útil".

En este sentido, subrayó que la consulta médica en La Guaira "permitirá reforzar la atención urgente en una de las zonas más golpeadas, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también ofreciendo acompañamiento y orientación a quienes necesitan saber a dónde acudir y cómo canalizar sus necesidades".

Téllez puso en valor, además, "la labor imprescindible que están realizando las entidades canarias en Venezuela y las oficinas descentralizadas, que son los ojos, las manos y la voz de Canarias sobre el terreno".

Según explicó, "gracias a esa red, podemos identificar las necesidades reales, organizar las ayudas y hacerlas llegar de forma ordenada a quienes más lo necesitan".

El director general recordó que la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela se ha convertido en el centro logístico de referencia para coordinar la recepción, organización y distribución de las ayudas.

"La respuesta que estamos articulando no es una actuación aislada, sino un plan de trabajo a tres meses que nos permita atender la emergencia inmediata y acompañar a las familias afectadas durante las próximas semanas", señaló.

AGRADECIMIENTO A LAS ENTIDADES Y PERSONAS COLABORADORAS

El Gobierno de Canarias agradece la solidaridad de las empresas, entidades y particulares que han colaborado para hacer posible esta primera distribución de ayuda de emergencia.

Entre las aportaciones recibidas figuran las de Corporación Bel; la Casa Canaria de Altagracia de Orituco, a través de Ysaura Rodrigues; el Centro Hispano de Villa de Cura y su junta directiva; la entidad financiera Banco R4, la Dulcinea y Argenis Hernández, así como otros colaboradores anónimos que han querido sumarse a la respuesta solidaria con las familias afectadas.

El Gobierno de Canarias mantiene un seguimiento permanente de la situación en Venezuela a través de la Delegación del Ejecutivo autonómico en el país, las entidades canarias y las oficinas descentralizadas.

Esta red está permitiendo canalizar la información, detectar necesidades prioritarias y organizar los recursos disponibles para responder a la situación de emergencia que viven muchas familias en estos momentos, especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda.

El Ejecutivo canario ha reiterado su compromiso con la colectividad canaria en Venezuela y con el pueblo venezolano, así como su voluntad de seguir coordinando nuevas actuaciones en función de la evolución de la situación y de las necesidades que se vayan identificando sobre el terreno.