El Gobierno de Canarias inicia la tramitación para la renovación del AIEM

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias reunido este martes ha acordado, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, iniciar los trámites correspondientes para la renovación, a partir del 1 de enero de 2028, del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) aplicable en las islas Canarias.

En este contexto, se acuerda también solicitar al Gobierno de España que comunique formalmente a la Dirección general de Fiscalidad y Aduanas (TAXUD) de la Comisión Europea, la intención de las autoridades españolas de proceder a dicha renovación.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha comentado que hay que tener en cuenta que los interlocutores con las autoridades y organismos europeos son los Estados miembros y no las regiones, por lo que es "imprescindible" que sea el Gobierno de España quien notifique esta decisión.

Para ello, el Gobierno mandata a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para iniciar los trámites oportunos con la Secretaría de Estado de Hacienda.

El Gobierno detalla que el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) es un impuesto estatal, de naturaleza indirecta, que contribuye al desarrollo de la producción de bienes en Canarias y que grava en fase única, la producción de bienes corporales y la importación de bienes de igual naturaleza en este territorio.

De esta manera, el AIEM ejerce como protección a los productos canarios frente a los que llegan de fuera, al tener en cuenta el sobrecoste que supone producir en las islas.

Los tipos aplicables de carácter porcentual pueden ser 5%, 10% y 15% y el listado de productos incluidos se revisa periódicamente.