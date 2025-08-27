El Gobierno de Canarias invertirá 5,2 millones en la reconstrucción del CEIP La Laguna, arrasado por el 'Tajogaite'

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (c), en una visita al solar del CEIP La Laguna - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma han suscrito este miércoles un convenio para iniciar la reconstrucción del CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane, con una inversión de unos 5,2 millones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su deseo de que el nuevo CEIP La Laguna sea un símbolo de la resiliencia y recuperación de La Palma.

Esta obra "supone el primer paso para devolver a la comunidad educativa parte de la normalidad perdida", al tiempo que "simboliza la voluntad de este Gobierno de seguir cumpliendo con familias que sufrieron directamente las consecuencias de la erupción y seguir dando pasos para recuperar aquellos espacios esenciales, como este, en el que se forjará el futuro de sus próximas generaciones".

El acto, con un carácter simbólico, tuvo lugar en el propio solar del centro y en el participaron, además, el presidente del Cabildo insular palmero, Sergio Rodríguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; y el alcalde de Los Llanos, Javier Llamas.

El presidente recordó que el compromiso del Gobierno de Canarias "está claro" y se sigue trabajando para lograr que "el Estado cumpla su parte".

En este sentido, recordó como ya se había completado el pago de las compensaciones por el valor real a todas las personas que perdieron su vivienda habitual, y se sigue a la espera de "poder abonar el coste de las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava, para lo que el Gobierno de España tiene que aportar los 100 millones de euros correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025".

El acuerdo establece que el Ejecutivo autonómico financiará íntegramente la obra de reconstrucción del centro mientras que el Cabildo asumirá la licitación y ejecución de los trabajos, con el objetivo de dotar al proceso de la mayor celeridad posible.

El proyecto contempla la demolición del inmueble dañado por la lava y la construcción de una nueva infraestructura, compuesta por nueve unidades, que además estarán dotadas de aulas específicas para música, idiomas, pedagogía terapéutica y multisensorial, además de biblioteca, comedor, gimnasio, pista polideportiva, zonas ajardinadas y huerto escolar.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, aseguró que "este convenio supone avanzar en el futuro de La Palma y con la recuperación de uno de sus símbolos más importantes, como es el CEIP La Laguna".

Asimismo, apuntó que gracias a la colaboración entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias se da "un paso decisivo para que esta seña de identidad de un barrio pueda volver a acoger al alumnado en un centro reconocido por su excelencia educativa y la calidad de su equipo docente".

Para el presidente, "es imprescindible que nuestra comunidad siga reforzando lazos, y para ello, necesitamos que el alumnado regrese a su escuela".

COMPROMISO DE LEGISLATURA

Asimismo, Poli Suárez resaltó que con esta rúbrica "se materializa lo anunciado" por el Gobierno tras su primera visita a la isla tras reunirse con las familias.

Además, el consejero de Educación recordó que el diseño del proyecto "es fruto de un trabajo conjunto, no solo entre las administraciones, sino que también ha incorporado las aportaciones de la propia comunidad educativa, lo que asegura que el centro responda a las necesidades reales de su alumnado y de su entorno, garantizando, en última instancia la mejora de la calidad en la enseñanza".

La financiación prevista para esta obra será plurianual, distribuida en tres ejercicios, lo que permitirá avanzar en la reconstrucción con seguridad jurídica y presupuestaria: 500.000 euros este 2025; 2.357.490,45 euros en 2026, y finalmente, 2.357.490,45 en 2027.

De este modo, el nuevo CEIP La Laguna se levantará en el mismo solar donde se ubicaba el edificio dañado por la erupción y recuperará su papel como punto de referencia para la vida escolar y vecinal del barrio.

La firma del convenio constituye un paso importante en el proceso de recuperación de las zonas afectadas por el volcán y refuerza la cooperación entre administraciones para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía palmera.