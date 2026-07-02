El Gobierno de Canarias lanza una campaña para prevenir ahogamientos: "Respeta la bandera, respeta las normas"

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, durante la presentación de la campaña para prevenir ahogamientos - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este jueves la nueva campaña de concienciación para la prevención de ahogamientos, una iniciativa que busca reducir los accidentes en playas, piscinas y zonas de baño mediante un mensaje directo a residentes y visitantes: "Respeta la bandera, respeta las normas".

La campaña pone el foco en la importancia de obedecer las indicaciones de seguridad y, especialmente, de respetar el sistema de banderas que informa sobre el estado del mar y las condiciones para el baño, según ha informado el Gobierno regional en una nota.

Asimismo, a través de distintos soportes publicitarios, medios de comunicación y redes sociales, la iniciativa recuerda que ignorar estas señales puede tener consecuencias fatales.

Durante la presentación, Manuel Miranda ha destacado que los accidentes en el medio acuático continúan siendo una de las principales causas de muerte accidental en Canarias y ha advertido de que muchas de estas tragedias podrían evitarse: "Las banderas no están para decorar nuestras playas. Son una herramienta de seguridad diseñada para proteger vidas. Cuando una bandera roja prohíbe el baño, o cuando los socorristas realizan una indicación, debemos entender que detrás existe una evaluación profesional del riesgo".

En el acto estuvieron presentes también la jefa de servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, el socorrista Eduardo Blasco, y el presidente de la Asociación 1.500 kilómetros de costa, Chano Quintana. Miranda ha insistido en que "el mar no entiende de experiencia, edad o condición física", ya que una corriente, un golpe de mar o una decisión imprudente pueden poner en peligro incluso a personas habituadas al medio acuático.

"Es fundamental respetar las normas y actuar siempre con prudencia. Para ello, debemos conocer si hay algún plan activado por parte de Protección Civil que recomiende evitar el baño", ha añadido.

La campaña recuerda también la importancia de consultar las condiciones meteorológicas y del estado del mar antes de acudir a una zona de baño, evitar el baño en solitario, mantener una vigilancia constante sobre los menores y abstenerse de asumir riesgos innecesarios en lugares desconocidos o no vigilados.