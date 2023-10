El Gobierno de Canarias lleva a los tribunales las presuntas irregularidades en el proceso selectivo de Administrativo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, ha puesto hoy viernes en conocimiento del Juzgado de instrucción de turno en Santa Cruz de Tenerife los hechos de los que se ha tenido conocimiento tras tomar la decisión de suspender cautelarmente las pruebas selectivas para las plazas de Administrativo de la Comunidad Autónoma.

Esta decisión de suspender el proceso selectivo, cuya primera prueba se celebró el 1 de octubre, se tomó al tener conocimiento la Dirección General de Función Pública de que solo 9 de las más de 4000 personas que se presentaron al examen aprobaron y que las dos máximas calificaciones las obtuvieron dos personas presuntamente relacionadas por vínculo de parentesco y afinidad con la anterior directora general, Águeda Márquez.

"Abrimos un período de información previa, a fin de poder recabar cuanta información fuera posible para dirimir las cuestiones apreciadas respecto del ejercicio realizado, pero las potestades de investigación de esta Administración Pública están seriamente limitadas, de acuerdo con la Ley", explicó Francisco Rodríguez. "Es por ello que hemos tomado la decisión de poner en conocimiento del juzgado de instrucción el procedimiento y resultado de la prueba selectiva para que inicie actuaciones si considera que hay indicios suficientes de irregularidades", añadió.

En la investigación interna iniciada estos días por Función Pública ha quedado acreditado que Águeda Márquez no se inhibió del proceso de selección para las plazas del cuerpo Administrativo (Grupo C, subgrupo C1) a pesar de que concurrían a la oposición dos personas que presuntamente guardarían relación de parentesco, que son los que han obtenido la puntuación más alta en el examen del 1 de octubre, con un 7.5 y un 7.4. Hay que señalar que fue la ex directora general la encargada de designar al tribunal calificador de las pruebas, mediante resolución firmada el 17 de mayo de 2023.

También se ha podido constatar que, en un anterior proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala Auxiliares de Biblioteca, Archivos y Centros de Documentación, Águeda Márquez firmó una resolución, fechada el 19 de abril de 2023, en la que nombra al personal funcionario de carrera que superó el citado proceso de selección, entre los que se encuentran las personas anteriormente mencionadas.

Toda la información recopilada ha sido comunicada hoy viernes al juzgado de instrucción y será la ahora la administración de justicia la que, si procede, se haga cargo de la investigación.