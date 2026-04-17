El Gobierno de Canarias organiza en junio en Breña Alta (La Palma) el 'II Congreso de Reto Demográfico'

Cartel anunciador del 'II Congreso de reto demográfico' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio palmero de Breña Alta acogerá los días 18 y 19 de junio el 'II Congreso de Reto Demográfico', jornadas en las que se abordarán cuestiones clave para el futuro del archipiélago, como 'la Canarias de los 15 minutos', que pretende diseñar un modelo territorial en el que el acceso a los servicios esenciales se encuentre como máximo a un cuarto de hora caminando.

Asimismo, se debatirá en torno a asuntos fundamentales para generar arraigo al territorio rural como el acceso a la vivienda, los nuevos modelos económicos o la forma en la que se cuentan y entienden las islas.

El objetivo es continuar mejorando los servicios y avanzar hacia un equilibrio poblacional que contribuya a construir un desarrollo más sostenible y cohesionado que permita mejorar la calidad de vida de los canarios y canarias vivan en la isla que vivan, recoge una nota del Gobierno regional.

El comité científico del congreso se constituirá el próximo 21 de abril y estará conformado por representantes de las dos universidades públicas canarias (ULL y ULPGC), la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma; Gesplan y un miembro de cada uno de los comités de personas expertas (Agenda Canaria 2030, Estudio Estratégico del Paisaje de Canarias y Lucha contra el cambio climático).

El plazo de la inscripción para quienes quieran participar en este encuentro estará abierto hasta el próximo 12 de mayo en la web del congreso mientras que la fecha límite para la subsanación de modificaciones de las comunicaciones y vídeos será el 22 de mayo.

Asimismo, el 8 de junio se notificará cuáles son las comunicaciones y vídeos seleccionados para su presentación en el congreso, que tendrán como fecha final de entrega el 15 de junio.

El cierre de la inscripción para los asistentes será hasta el 12 de junio.

Las comunicaciones deberán centrarse en los bloques que constituyen el programa fijado para estas dos jornadas en Breña Alta.

La vía para presentarlas será tanto en la web del congreso (https://congresoretodemograficogobcan.org) como a través del correo electrónico info@retodemograficogobcan.org.

También se puede participar con la elaboración de un video (con una duración máxima de un minuto) en el que se haga una reflexión personal sobre el arraigo y el futuro de Canarias y contar qué necesita el territorio para que las personas decidan quedarse o qué iniciativas pueden ayudar a construir el futuro de las islas.

Una vez formalizadas, las propuestas serán evaluadas por el comité científico que seleccionará las que se ajusten a los requisitos demandados.

Las personas que quieran participar deben descargar la plantilla que se encuentra en la web del congreso y tener en cuenta las especificaciones técnicas.

ESTRATEGIA DE RETO DEMOGRÁFICO

Después del I Congreso celebrado en Gáldar en octubre de 2025, este nuevo encuentro en Breña Alta responde a la necesidad de seguir trabajando y poniendo en común los avances logrados con la elaboración de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial.

Este texto fue aprobado en noviembre de 2025 por el Gobierno de Canarias junto a su correspondiente plan de acción ejecutivo (PAE).

Concretamente se trata de un instrumento que marcará la planificación pública de los próximos años en materia de equilibrio territorial y sostenibilidad social.

El documento recogió 66 aportaciones de instituciones, agentes sociales y ciudadanía y constituye el primer esfuerzo integral de las islas para abordar el reto demográfico en todas sus dimensiones, desde la pérdida de población en las medianías y zonas rurales hasta la presión sobre las áreas urbanas más densamente pobladas.

El programa del congreso se divide en cinco bloques en los que se abordarán asuntos como 'Narrativa del territorio', 'identidad' y 'convivencia'.

En esta sesión, el debate se centrará en Cultura, identidad y convivencia: construir relato en una Canarias diversa.

El segundo eje estará dedicado a Territorio, vivienda y equilibrio poblacional en el que se analizarán cuestiones relacionadas con territorio, el acceso a la vivienda o la mejora de las infraestructuras.

En torno al Talento, empleo y nuevas economías girará el tercer eje del congreso y analizará las oportunidades para el arraigo, desde el emprendimiento, el retorno o la atracción de talento.

'La Canarias de los 15 minutos' será el objeto del cuarto bloque, en el que se debatirá en torno a los servicios básico y la calidad de vida, mientras que el quinto abordará la Innovación, tecnología y anticipación territorial.