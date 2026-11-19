Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha reabierto el centro de menores migrantes no acompañados ubicado en el Seminario de La Laguna con capacidad para 500 plazas ante el repunte migratorio que sufre el archipiélago este mes, especialmente en la isla de El Hierro.

En declaraciones a los periodistas, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha admitido que no es lo ideal dar atención en "macrocentros", de hecho muchos han sido cerrados desde que se inició la derivación a las comunidades, pero ahora se han visto en la necesidad de retomar el modelo ya que en los últimos tres meses Canarias ha tenido que acoger más de 1.500 menores nuevos.

"Esperemos que no tengamos que llegar otra vez a esa capacidad", ha destacado, subrayando que se trabaja con la Delegación del Gobierno para que "agilicen" los expedientes y se pueda trasladar a los menores según establece la reforma legislativa de la ley de extranjería.

Delgado ha comentado que el centro de El Hierro está "saturado" y el "hacinamiento" de los menores "no es lo más idóneo" para garantizar su correcta atención aunque solo vayan a estar "dos o tres meses", el tiempo que se calcula que durarán los trámites para las derivaciones.

Fuentes de la Consejería detallan a Europa Press que el centro del seminario será gestionado por la Asociación para la Protección de la Infancia (Asproinfa) y que ha arrancado ya con la presencia de un total de 153 menores.

La comunidad autónoma tiene bajo tutela actualmente a 3.313 menores migrantes no acompañados lo que casi quintuplica la capacidad ordinaria de la red (782) e implica que las islas sigan en contingencia migratoria.

Ante la bajada en la llegada de embarcaciones en el primer semestre del año y el constante flujo de derivaciones de menores a otras comunidades autónomas este año se han cerrado 37 centros pero ahora se han abierto seis ante el nuevo repunte, con lo que la red actual se sitúa en 61.