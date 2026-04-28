El Gobierno de Canarias realiza este miércoles una prueba de aviso masivo del sistema ES-Alert en Moya (Gran Canaria)

El Gobierno prueba el sistema ES-Alert de aviso masivo a la población ante emergencias el 29 de abril en Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias realizará este miércoles, 29 de abril, una nueva prueba del envío del mensaje de aviso a la población en caso de emergencia a través de teléfonos móviles, denominado ES-Alert, durante el simulacro de incendio forestal programado en Moya (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado en el que ha añadido que este testeo se llevará en coordinación con el Cabildo y el Ayuntamiento del municipio norteño.

Se trata de una nueva herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil ya está operativa en Canarias y se ha utilizado en los últimos incendios forestales de La Palma y Tenerife o durante la borrasca Therese en La Gomera y Tenerife.

Organizado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias, el ensayo pretende profundizar en el conocimiento de la ciudadanía acerca de la herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil después de ejercicios similares durante los últimos años a lo largo del archipiélago.

Al respecto, el director general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, ha señalado que este tipo de ensayos "nos permite seguir avanzando en la implantación de herramientas clave para la protección de la ciudadanía, como es el sistema ES-Alert, garantizando que la información llegue de forma rápida, directa y eficaz a la población en situaciones de riesgo".

También explicó que "la coordinación entre administraciones y la integración de los distintos servicios de emergencia a través del 112 Canarias resultan fundamentales para ofrecer una respuesta ágil y especializada ante cualquier incidente".

MENSAJES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En concreto, desde el 112 Canarias se emitirán varios mensajes con diferentes medidas para la protección (evacuación o confinamiento) de habitantes y animales de Moya entre 09.30 y 11.30 horas, del miércoles 29 de abril, ante un supuesto incendio forestal en el municipio.

La situación elevada de los repetidores telefónicos del término municipal hará que el mensaje llegue también a Firgas, Santa María de Guía, Valleseco, Gáldar y Arucas. En menor medida, se podrá recibir en Agaete, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Artenara y Las Palmas de Gran Canaria.

Además, las personas pueden recibir los avisos tanto en el momento del envío como al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontrara fuera de ella, pero no lo recibirá si su dispositivo móvil se encuentra apagado o en modo avión.

El Gobierno de Canarias ha resaltado que es importante que las personas que conduzcan en ese momento no se alarmen y detengan el vehículo en un lugar seguro para leer el mensaje de emergencia y pulsar 'aceptar'. Una vez aceptado, el mensaje desaparecerá de la pantalla del teléfono móvil.

En el caso de tener en su entorno familiares de avanzada edad, se aconseja explicarles previamente en qué consiste este sistema de alerta para evitar que se alarmen. Además, el mensaje de alerta también podrá recibirse en inglés si el teléfono móvil está configurado en un idioma distinto al español.

FUNCIONAMIENTO

Casi la totalidad de los teléfonos móviles con conexión de datos tienen la capacidad de recibir alertas de protección civil cuando estén configurados. Sólo es necesario tener la opción de recepción de alertas activadas.

Los terminales con sistema operativo Android versión 11 o superior o iOS versión 15.6 o superior tienen esta opción activada por defecto. Si tiene una versión sin actualizar puede consultar cómo hacerlo, en función de la marca de móvil, en el siguiente enlace: https://www.112canarias.com/112/sistema-es-alert/

Estas pruebas se publican y se difunden previamente para que la población tenga conocimiento de ello y se eviten situaciones de alarma.

Todos los terminales móviles 4G y 5G que se encuentren dentro del área de cobertura recibirán un mensaje de texto con la palabra 'PRUEBA' acompañado por un pitido y vibración que, una vez leído y tras haber presionado la palabra "Aceptar", desaparecerá. No hay que responder, ni llamar al 112.