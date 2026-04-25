El Gobierno de Canarias realizará un simulacro de incendio forestal en Moya (Gran Canaria) para comprobar protocolos

Jornas de Información de Incendios Forestales Moya (Gran Canaria) 2026 - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias prepara un simulacro de incendio forestal en el municipio de Moya (Gran Canaria) para el 29 de abril, si bien previamente realizará diferentes actividades desde el día 27, con el objetivo de reforzar tanto la prevención de la ciudadanía como la cooperación de las administraciones públicas ante situaciones de emergencia, y comprobar que los protocolos funcionan.

Este ejercicio se coordinará desde la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya, para probar la activación de los protocolos del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) ante un supuesto fuego de nivel 2, en el que las competencias se trasladan desde la corporación insular a la administración autonómica.

De esta forma, el objetivo del simulacro es fomentar la cooperación interadministrativa y los flujos de comunicación entre los diferentes intervinientes para garantizar la protección de toda la ciudadanía durante situaciones críticas, según ha informado la Consejería regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas en nota de prensa.

La declaración del simulacro de un incendio forestal, organizado a través de la Dirección General de Emergencias, tendrá su ignición inicial en un barranco de la zona de El Pagador el miércoles, 29 de abril, a partir de las 09.30 horas, y será el cierre de un amplio programa de actividades formativas con tres jornadas de duración.

Al respecto, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, ha señalado que este simulacro "permite comprobar que los protocolos funcionan" y que las administraciones responden "de forma coordinada ante una emergencia real, especialmente en un escenario de nivel 2 como el que plantea el INFOCA".

Pero, añadió que sobre todo, "es una oportunidad para implicar a la ciudadanía: la mejor herramienta frente a los incendios forestales es una población informada y preparada". Por ello, afirmó que quieren que los vecinos del municipio "sepan cómo actuar, cómo prevenir riesgos y cómo colaborar con los servicios de emergencia, porque la protección del territorio es una responsabilidad compartida que empieza en cada casa".

Las jornadas comenzarán la tarde del lunes, 27 de abril, en la Casa de la Cultura, con unas charlas de autoprotección por parte del personal técnico de la dirección general y del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (CECOES) 112, del Cabildo de Gran Canaria y del consistorio municipal, para la población de Moya mediante el análisis del comportamiento de un incendio forestal y las recomendaciones de actuación ante diferentes circunstancias, incidiendo en las medidas de autoprotección y prevención.

Al día siguiente, el martes, 28 de abril, se instalará desde las 08.30 horas una exposición de medios de emergencia regionales, insulares, locales y estatales en el parque el Pico Lomito para su visita explicativa por turnos al alumnado de los centros educativos de diferentes niveles del municipio, desde primaria a secundaria.

En cuanto al resto del alumnado, participará en talleres de prevención y actuación en incendios forestales el mismo miércoles, 29 de abril, día que se llevará a cabo el simulacro.