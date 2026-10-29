El Gobierno de Canarias reclama el "auxilio" del Estado ante su "silencio" frente al repunte migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al director general de CEAR en España, Mauricio Valiente - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha reiterado este jueves la necesidad de retomar la "interlocución" con el Estado y que se convoque, cuanto antes, la Junta de Seguridad que aborde los recursos con los que Canarias frente al actual repunte migratorio: "Pedimos colaboración, y si me lo permiten, hasta el auxilio".

"No pedimos nada del otro mundo. Llevamos un mes pidiéndolo", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo canario en declaraciones a los medios con motivo de un encuentro mantenido con los directores generales de CEAR en España, Mauricio Valiente y Mónica López, en Presidencia del Gobierno, donde ha reclamado por la cooperación del Estado.

Ha confesado Clavijo no entender que "una Secretaría de Estado de Migraciones se niegue a hablar con un Gobierno de una comunidad autónoma, como Canarias, que padece en la actualidad un repunte migratorio". En paralelo, ha manifestado su "preocupación" por la situación de los menores migrantes en las islas: "A mí no me gustaría tener que acudir, otra vez, al Supremo, sino que esto se pueda reconducir", ha deslizado.

Ante la situación de repunte migratorio que padecen las islas, el presidente regional se ha detenido especialmente en la presión asistencial que padece la isla de El Hierro desde el punto de vista sanitario.

"Lo que pedimos es que pueda haber una dotación estable, que no tengamos que sacar los recursos del hospital. Estaremos a pie de muello, en el triaje, sin lugar a dudas, y vamos a atender las urgencias, pero los recursos para las personas que puedan estar estabilizadas les corresponden al Ministerio, con la ampliación del convenio con Cruz Roja", ha aseverado el presidente regional.

Clavijo ha compartido las necesidades trasladadas desde El Hierro, donde se perciben "dificultades" en materia de transportes: "Si hay dos guaguas y te llegan uno o dos cayucos, nos quedamos sin transporte. Es razonable que puedan tener una guagua allí, y si hace falta un refuerzo, ya el Gobierno de Canarias actúa", ha ejemplicado.

El presidente regional ha denunciado, además, las mejoras que precisa el CATE situado en el municipio de San Andrés (El Hierro): "Cuando llevue, entra el agua, y se presta atención sanitaria con el agua por los tobillos".

PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO

Clavijo ha aprovechado la ocasión para evidenciar, de nuevo, las dificultades y obstáculos sobrevenidos con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el que Europa ha buscado "retener a los migrantes en los territorios fronterizos", como el caso de Canarias, ante un "procedimiento tan complejo y tan poco garantista".

"Pensaban que de esa manera iban a desincentivar las llegadas, y no ha ocurrido. Y se prevé que este fenómeno se intensifique. Por eso, apelo a la colaboración, y si me lo permiten, hasta al auxilio, con la carta que hemos remitido al presidente del Gobierno, del que continuamos sin respuesta", ha añadido Clavijo.

Al menos, ha continuado el presidente regional, el Gobierno de Canarias "está haciendo su tarea, las ONGs están colaborando, así como los medios de comunicación".

"El objetivo no es crear polémica ni enfrentamiento, sino que podamos prestar un servicio con garantías, con los recursos necesarios, donde se respeten los derechos humanos y que Canarias no tenga que soportar, por el mero hecho de estar geográficamente donde está, toda la presión migratoria", ha concluido Clavijo.