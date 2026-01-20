El Gobierno de Canarias reconoce la igualdad de oportunidades en la FP con la gala 'Inclusión por Talento'

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez (c), junto a los premiados en la gala 'Inclusión por Talento' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias celebró este lunes en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Virgen de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, la gala de los premios 'Inclusión por Talento', un encuentro concebido para reconocer y visibilizar trayectorias personales marcadas por el esfuerzo, la superación y la diversidad dentro de la Formación Profesional.

El acto contó con la presencia del consejero Poli Suárez, quien estuvo acompañado por el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado; la directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Carolina León, y el Inspector General de Educación, Marcos Rodríguez, así como la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, y la concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González, entre otros.

Durante su intervención, Poli Suárez destacó que los premios representan "la meta de muchos chicos y chicas que, gracias a su esfuerzo, su voluntad y su implicación, han logrado avanzar a través de la formación profesional adaptada".

En este sentido, subrayó que "la administración debe estar cerca de estas personas, no como un obstáculo, sino como una herramienta que allane el camino y les proporcione los recursos necesarios para desarrollar su talento".

Asimismo, Suárez expresó además su satisfacción por la puesta en marcha, por primera vez, de estos galardones, "un reconocimiento imprescindible que, además de poner en valor el mérito personal de este alumnado, contribuye a dar visibilidad a una realidad que existe y que merece ser acompañada desde lo público".

La gala 'Inclusión por Talento' se desarrolló como un espacio de encuentro y reconocimiento, en el que la entrega de distinciones estuvo acompañada por la proyección de piezas audiovisuales dedicadas a cada persona premiada, recoge una nota de la Consejería.

Estos vídeos permitieron compartir con el público las experiencias formativas y profesionales de los galardonados, poniendo en valor el papel de la Formación Profesional como herramienta de inclusión social y laboral.

La elección del CIFP Virgen de Candelaria como sede del acto no fue casual, ya que el centro cuenta con amplio bagaje ejemplar en el trabajo de inclusión con sus estudiantes, y puso de relieve el papel de los centros integrados de Formación Profesional como entornos educativos comprometidos con la igualdad de oportunidades y con la conexión a la realidad social actual.

INTEGRACIÓN SOCIAL

El primer momento de la gala llegó con el reconocimiento a Marcial Salgado Jiménez, cuya trayectoria profesional está estrechamente vinculada al ámbito de la integración social.

Formado en el CIFP Felo Monzón Grau Bassas, donde cursó los ciclos de Animación Turística e Integración Social, Marcial trabajó hasta el pasado mes como integrador social en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Su recorrido refleja una vocación sostenida por contribuir a una sociedad más justa y humana, combinando formación y sensibilidad social.

A continuación, el acto puso el foco en la trayectoria de Quintín Siverio Sánchez, estudiante con discapacidad visual del Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas Informáticos en el CIFP Villa de Agüimes.

Tras cursar previamente un Grado Medio en el mismo centro, Quintín ha construido un perfil académico sólido, marcado por el interés por seguir ampliando horizontes.

Durante la gala se destacó especialmente su participación en una experiencia de movilidad internacional, que le permitió reforzar sus competencias técnicas y personales y ampliar su entorno profesional.

Seguidamente, Tamara Velázquez Jiménez recibió su distinción en un momento que subrayó el valor del esfuerzo sostenido y la confianza en uno mismo.

Tras completar su formación en Comercio, Tamara continuó su itinerario en Operaciones Básicas de Restaurante y Bar en el IES Las Huesas.

ACTITUD ACTIVA Y COMPROMETIDA

Su proceso formativo ha estado acompañado de una actitud activa y comprometida, orientada tanto al aprendizaje como al desarrollo de autonomía personal y profesional.

El reconocimiento a Daniel Miranda García puso de relieve una trayectoria construida desde la responsabilidad y la perseverancia.

Formado en el ámbito del Comercio en el IES María Rosa Alonso, Daniel ha ido consolidando un perfil profesional basado en el trabajo constante y el compromiso diario.

Actualmente desarrolla su actividad laboral en el Centro Especial de Empleo de la Fundación Hospitalarias, donde su desempeño refleja la importancia de la formación como vía de acceso al empleo y a la inclusión laboral.

Otro de los momentos destacados de la gala fue la entrega del premio a Jorge Hernández Mascareño, formado en el CIFP Virgen de Candelaria en el Ciclo Formativo de Artes Gráficas.

Su evolución profesional, marcada por la seriedad y la atención al detalle, se refleja hoy en su trabajo en Litografía Romero.

El reconocimiento puso en valor su capacidad para trasladar los aprendizajes adquiridos en el aula al entorno laboral, con una clara voluntad de seguir creciendo.

La gala se cerró con el reconocimiento a Daniel Eduardo Andrade González, cuya historia de adaptación y perseverancia fue especialmente aplaudida por el público.

Llegado a Canarias en 2018, Daniel se formó en el CIFP Villa de Agüimes en Cocina y Gastronomía y posteriormente en Panadería, Repostería y Confitería.

Su trayectoria pone de manifiesto cómo la formación, unida al esfuerzo personal, puede convertirse en una herramienta clave para avanzar y construir un proyecto profesional sólido.