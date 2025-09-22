Gobierno de Canarias se une al manifiesto de apoyo a Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031

El Gobierno de Canarias se suma al Manifiesto de apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias se ha unido este lunes al manifiesto que respalda la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura en 2031, iniciativa que promueve el Ayuntamiento capitalino.

Al respecto, la alcaldesa, Carolina Darias, subrayó durante un acto en la sede de Presidencia del Gobierno que este respaldo "significa que el Gobierno de Canarias es la primera institución que se suma a esta iniciativa".

"Estamos ilusionados y preparados para este reto, que hemos trabajado con ahínco y de manera colectiva. Retomamos un sueño de la ciudad iniciado en 2010, con un lema que creemos tremendamente atractivo: 'Rebelión de la geografía'", observó.

Además, destacó que "con esta propuesta queremos dar voz a las ciudades isleñas de la Unión Europea y aportar una nueva visión. Que la periferia, los márgenes y las orillas se conviertan en el epicentro de la conversación cultural. Desde la experiencia de Canarias y de nuestra ciudad, queremos dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante".

"Para nosotros --continuó la primera edil-- las orillas no han sido un impedimento, sino un leitmotiv de superación, que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy".

"UNA AMBICIÓN QUE COMPARTE TODA CANARIAS"

Mientras, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que "convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 es una ambición que Las Palmas de Gran Canaria comparte con toda Canarias, porque se trata de un proyecto que fortalece la voz del archipiélago en Europa.

Asimismo, apuntó que lo que se pone en valor es la fuerza de la cultura como instrumento de unión, de identidad y de progreso", añadiendo que "Las Palmas de Gran Canaria ha sabido convertir --con esta candidatura-- nuestra singularidad geográfica en una oportunidad, un lugar abierto al mundo, diverso, innovador, donde conviven tradición y modernidad".

Por su parte, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, afirmó que "apoyar esta candidatura significa apostar por un modelo de ciudad que entiende la cultura como un derecho y como un espacio de innovación y convivencia".

"Desde la Consejería acompañamos este camino con la convicción de que Las Palmas de Gran Canaria puede convertirse en un referente cultural europeo, capaz de unir tradición y modernidad y de proyectar el talento de Canarias en el marco europeo", incidió.