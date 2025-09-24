Gobierno canario abrirá el segundo periodo de inscripciones para talleres de competencia digitales el 24 de septiembre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), ha informado de que el 24 de septiembre se abrirá el segundo periodo de inscripción 2025 para las actividades formativas del Programa para el fomento de las competencias digitales en Canarias (CODECAN).

En este sentido, los centros escolares con alumnado de 3º y 4º de la ESO, ciclos de secundaria y/o bachillerato, y centros de formación profesional de Canarias podrán apuntarse online a talleres, charlas y concursos gratuitos para impulsar competencias digitales entre el alumnado hasta el 19 de diciembre de 2025, según ha informado la Consejería regional de Universidades en nota de prensa.

Algunas actividades de esta formación están dirigidas a personas adultas (padres, madres, profesionales de la educación). Señalan que se trata de actividades programadas, gratuitas y de carácter formativo, que incluyen charlas, talleres y concursos, desde un enfoque práctico y didáctico, orientadas a potenciar las capacidades y conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las nuevas generaciones, bajo un uso responsable y racional.

Para esta edición de 2025, ofrece los talleres de "Herramientas de IA", "Crea tu Videojuego", "Sistemas de Información Geográfica (GIS)", "Cine", "Fotografía 360º", "Música con IA", "Audiovisuales con IA", "Física cuántica" y "Cómo hablar en público".

Respecto al área de sensibilización, se ofrece la charla de "Salud Mental en TIC", el taller "Que no te engañen" y la charla de "Uso Responsable de las TIC". También ofrece el taller-concurso de "Diseño 3D".

En el primer periodo de inscripción, comprendido de marzo a junio, se impartieron 86 talleres con la participación de 1.828 alumnos de entre 12 y 16 años. De todas formas, la información se puede consultar en la web de la ACIISI: https://www.codecan.capacitaciondigital.edu.es/oferta-format...