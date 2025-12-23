El Gobierno canario aporta 5,3 millones extra a las universidades para cubrir la subida salarial del 2,5%

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado una aportación extraordinaria de 5,3 millones de euros a las universidades públicas canarias para garantizar el incremento retributivo del 2,5% del personal universitario, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

La medida hace efectivo el incremento con carácter retroactivo, con efectos económicos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, en un contexto de prórroga presupuestaria estatal.

La aportación aprobada por el Ejecutivo autonómico asume el impacto económico derivado de una norma básica de ámbito estatal y evita que este recaiga sobre la financiación ordinaria de las universidades públicas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló en una nota que "la apuesta del Gobierno de Canarias por las universidades públicas es una inversión estructural en igualdad de oportunidades y en desarrollo social".

En esa línea añadió que "reforzar su papel en la generación de conocimiento y en la formación de profesionales cualificados es clave para afrontar los retos económicos y científicos de Canarias".

Esta aportación extraordinaria se suma a una política sostenida de refuerzo de la financiación universitaria impulsada por la Consejería que dirige Machín.

En el actual ejercicio, el área de Universidades supera por primera vez los 300 millones de euros, la cifra más alta destinada al sistema universitario público en Canarias, con un incremento de 10 millones de euros respecto al año anterior.

En este contexto, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han recibido más de 5 millones de euros adicionales cada una respecto al ejercicio anterior, alcanzando un incremento acumulado de 30 millones de euros desde 2023.