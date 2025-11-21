Gobierno canario asegura no poder dar de baja los generadores que reclama Endesa hasta que lo sustituya otra energía

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Energética del Gobierno de Canarias ha asegurado que no pueden dar de baja los 13 grupos de generadores ubicados en centrales térmicas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y solicitados por Endesa, hasta tener otra energía que "lo sustituya y, mucho menos, en un contexto de déficit" por el que se está instalando grupos de emergencia.

En respuesta a los reproches hechos por Endesa al Gobierno de Canarias y a Red Eléctrica Española por desestimar la declaración de la indisponibilidad de estos grupos de generadores, el director general de Energía, Alberto Hernández, subrayó que el Ejecutivo autonómico "tiene que garantizar el suministro eléctrico en primera instancia" y "lo hace atendiendo a los informes del operador del sistema", que es REE.

"El análisis es claro, los motores están obsoletos, pero son los que tenemos", apuntilló para agregar que "no" pueden darle de baja hasta tener otra energía que "lo sustituya y, mucho menos, en un contexto de déficit" por el que se está instalando grupos de emergencia.

"Estamos avanzando hacia un nuevo modelo, con renovación de los grupos de centrales y una transición renovable", explicó para agregar que mientras tanto se debe "garantizar el suministro eléctrico" y que "no" se produzcan apagones como el que sufrió la isla de La Palma en 2025 o la isla de La Gomera en el año 2023, por el que se ha sancionado a Endesa con 12 millones de euros.

Además, desde la Consejería regional de Transición Ecológica, se matiza que la renovación de los generadores "no" se puede realizar hasta que no se adjudique el concurso de concurrencia competitiva, cuya competencia es del Ministerio para la Transición Ecológica, y para el que subrayan se está negociando e intentar "agilizar por todas las vías posibles".

Se trata del procedimiento previsto para otorgar el régimen económico legalmente establecido en los territorios no peninsulares para ampliar o renovar el parque generador térmico que permita asegurar la cobertura de las necesidades de la demanda.

En este sentido, la primera convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva atiende a las necesidades de potencia adicional puestas de manifiesto por el operador del sistema en los informes de cobertura del periodo 2025-2029 correspondientes a los territorios no peninsulares: Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, según se desprende de la resolución por la que se convoca el concurso.