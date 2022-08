El Gobierno canario asegura que trabaja para llegar a un "gran acuerdo" para transformar el puerto de Santa Águeda

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha asegurado este viernes que trabaja con "todos" los sectores implicados para alcanzar un "gran acuerdo de la isla" con el objetivo de propiciar la transformación del puerto de Santa Águeda, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), para pasar del actual uso industrial a uno "más acorde" con los usos turísticos de los diferentes documentos de planeamiento insulares y municipales de la zona.

Franquis ha explicado que la ronda de conversaciones la inició este jueves dando cuenta, previamente, al Gobierno canario de las recomendaciones extraídas de la Comisión de Trabajo interdepartamental que se creó el pasado año y de la que formaron parte la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, así como su homólogo en Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, para analizar y valorar los usos de las instalaciones portuarias de Santa Águeda.

"El miércoles pasado trasladamos al Gobierno --canario-- las recomendaciones de esa comisión de trabajo que lo que viene a concluir es que el puerto se destine a un uso industrial y deportivo, por tanto, que sea un uso compartido", apostilló.

Añadió que se trata de una recomendación que está razonada por los diferentes informes que se han realizado desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental, de planificación urbanística y también desde el ámbito territorial, con la "única intención de defender el interés general", según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

En cuanto a los informes de los costes y beneficios que se producen en los tres escenarios que se manejaban en un principio, señaló que el escenario del "uso compartido es en el que mejor se adapta en base a los usos futuros de ese puerto". Añadió que este uso compartido "será temporal y es compatible" con las actuaciones urbanísticas que se tienen que desarrollar en el futuro en la zona de El Pajar.

REUNIONES CON CEISA

Franquis ha apuntado que, también en calidad de presidente de la empresa pública Puertos Canarios, ha mantenido en los últimos dos días varias reuniones con los representantes de la cementera CEISA, de sectores económicos y sociales de la zona, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria en el que les ha transmitido las recomendaciones de la comisión de trabajo.

En este sentido, ha afirmado que les ha trasladado que pretende, en una primera fase, mantener con un carácter temporal el uso industrial del puerto, compatibilizándolo posteriormente con el uso de ocio y deportivo para finalmente propiciar el traslado tanto de la concesión portuaria industrial como de la propia fábrica al Puerto de Arinaga.

Al respecto, expuso que se hace por dos razones "fundamentales", tales como son el que la sociedad de Gran Canaria "así lo ha venido determinando en su planificación insular (tanto el PIO vigente como el que se encuentra en trámite)", así como por estar "convencidos que, con el cambio del uso del puerto y el traslado de la industria a Arinaga, todas las partes salen ganando al propiciar un desarrollo turístico de la zona acorde con los valores del barrio de El Pajar".

Las recomendaciones del informe de conclusiones de esta comisión serán elevadas ahora al consejo de administración de Puertos Canarios, que es el organismo competente para dar las diferentes concesiones sobre el puerto de El Pajar.

Esta comisión interdepartamental, que se creó hace un año con un calendario de entrevistas con todas las partes implicadas y el encargo de elaborar varios informes sectoriales (socioeconómico, de evaluación del impacto ambiental y la evaluación del impacto sobre la ordenación territorial a nivel local e insular sobre el futuro del puerto de Santa Águeda, o el de disponibilidad de espacio en el Puerto de Arinaga), ha apuntado que partió de la hipótesis de tres escenarios posibles.

En concreto, planteó mantener el uso industrial del puerto como está, cambiar su uso al de un puerto deportivo y de ocio dedicado fundamentalmente al turismo, o un uso mixto de ambos escenarios.

Finalmente, Franquis ha considerado que la evaluación socioeconómica que se ha realizado en estos meses sobre el futuro de este puerto, identificando los costes y beneficios sociales de todas las opciones posibles, "indica que la opción con mayor beneficio social es la del uso mixto" aunque en una primera fase se pueda combinar ambos usos.

El objetivo que se persigue, matizó, "es llegar a un acuerdo con todas las partes para que en un plazo razonable" se pueda trasladar tanto la concesión portuaria de uso industrial como la propia fábrica de cemento "al lugar indicado para ello (el Puerto de Arinaga) cumpliendo así con la vocación del uso de ocio y turístico sostenible previsto en la planificación insular del Cabildo de Gran Canaria".

"He planteado a todos los representantes de los sectores con los que me he sentado estos últimos días, empresariales, sociales e institucionales, en que es necesario alcanzar un gran acuerdo de isla en el que se comprometan todas las administraciones implicadas y todo el sector privado, en promover la transformación de esa zona de El Pajar potenciando el uso turístico con dos premisas: proteger el empleo y el tejido productivo actual de los residentes en la zona", concluyó.