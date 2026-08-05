Gobierno canario baja a prealerta por altas temperaturas la situación en todas las islas excepto Gran Canaria y La Palma

Alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y La Palma - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha bajado a prealerta por altas temperaturas la situación en todas las islas, excepto en Gran Canaria, que pasa de alerta máxima a alerta, y en La Palma que mantiene la alerta.

Esta actualización se hará efectiva a partir de las 17.00 horas de este miércoles, 5 de agosto, atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

En el caso de Gran Canaria la alerta por altas temperaturas afectará a vertientes del este, sur y oeste y en La Palma a cumbres y vertiente oeste, pasando el resto del archipiélago a prealerta, ya que continúa el episodio de altas temperaturas sobre el archipiélago canario.

Al respecto, indica que en el caso de Gran Canaria afectará principalmente a medianías del sur y oeste, además de zonas bajas del sur y sureste, donde localmente podrán alcanzarse 40ºC; mientras que en La Palma podrán alcanzarse 37ºC en medianías del oeste y noroeste.

Las temperaturas máximas podrán alcanzar y superar los 34ºC en las vertientes sur de las islas de El Hierro y La Gomera, en medianías del sur y del área metropolitana de la isla de Tenerife, así como en la cuenca de Tejeda en Gran Canaria.

También localmente se podrán alcanzar los 34ºC en zonas del interior de la mitad sur de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Además se prevén temperaturas nocturnas elevadas en medianías y zonas poco ventiladas, lo que indican dificultará el descanso y la recuperación térmica.