Gobierno canario y cabildos darán continuidad al Fdcan tras movilizar más de 2.600 millones entre 2016 y 2026

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura y presidenta de turno de la FECAI, Lola García, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, y actualmente de la Federación Canaria de Islas (FECAI), Lola García, han indicado que el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) tendrá continuidad para el periodo 2027-2037 y estará enfocado en ejes como vivienda e infraestructuras sociosanitarias.

Ambos así lo han expresado tras la reunión este martes de la Conferencia de Presidentes, celebrada para abordar los resultados del Fdcan 2016-2026, periodo en el que se han movilizado más de 2.600 millones de euros, y atisbar las principales líneas del Fdcan 2027-37.

En la comparecencia se recordó que este fondo nació después de que el año 2016 se consiguiera la cesión, por parte del Gobierno central, de 160 millones de euros correspondientes al antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).

A partir de ahí se opta por crear el Fdcan por diez años, con 1.600 millones de euros puestos por parte del Gobierno de Canarias durante el citado periodo y 1.003 millones de euros por parte de cabildos y ayuntamientos.

Lola García ha indicado que los cabildos han evaluado "muy positivamente" este fondo de desarrollo de Canarias por la repercusión que "ha tenido en cada una de las islas" en cuanto a cohesión territorial y económica, "y, sobre todo, atendiendo a las necesidades y realidades de cada una de las islas".

Así, destacó, que en este tiempo el Fdcan ha permitido a las islas realizar infraestructuras, invertir en I+D+i, así como en dar empleo. Por ello, expuso se ha considerado que el fondo debe continuar, si bien matizó que han pedido establecer los "mismos criterios" para todas las islas, además de tener un equipo mixto donde estén los equipos técnicos y los responsables políticos para establecer los nuevos criterios que se tienen que desarrollar atendiendo a la realidad del 2026 en cada isla.

MÁS DE 2.600 MILLONES MOVILIZADOS

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha analizado los datos del Fdcan entre 2026-26, apuntando que se logró movilizar una inversión total de 2.619 millones de euros, que tuvo un impacto en la economía del archipiélago que se ha multiplicado hasta ascender a 4.504 millones de euros y ha creado 47.278 empleos.

Explicó Clavijo que, al ritmo actual de ejecución, el Fdcan 2016-2026 se cerrará a finales de este año con una inversión total de 2.619 millones de euros, de la que 1.581 millones de euros serán aportados por el Gobierno de Canarias (el 60%) y 1.038 millones de euros por los cabildos, ayuntamientos y universidades (40%).

Además agregó que se "ha multiplicado el efecto real" de los 160 millones de euros que cedió el Estado del extinto IGTE, apuntando que a cada 1,5 euros aportado por la comunidad autónoma, las corporaciones locales han sumado 1 euro destinado a los "cientos de proyectos ejecutados en estos diez años".

El balance del fondo analizado en la Conferencia de Presidentes indica que cada euro ejecutado ha tenido un impacto real de 1,72 euros, por lo que expuso que el efecto económico del Fdcan hasta 2024 asciende a 4.138 millones de euros, "cifra que se elevará a 4.504 millones de euros al finalizar este año".

Respecto a su impacto en el mercado laboral de las islas, señaló que la inversión materializada desde 2016 hasta 2024 ha facilitado la creación de 44.459 empleos, de los que 26.314 han sido directos y 18.145 indirectos e inducidos.

En relación con ello, matizó que si estos resultados se proyectan a los 10 años planificados, los puestos de trabajo creados serán de 47.278, lo que consideró evidencia que el fondo "ha funcionado como motor" del empleo en Canarias.

El reparto de los 1.600 millones de euros aportados por el Gobierno de Canarias se ha realizado con porcentajes diferentes para cada isla en el Fdcan que concluye, de tal forma que la comunidad autónoma ha financiado el 50% del coste de los proyectos de Gran Canaria y Tenerife; el 80% de los de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura; el 90% de los ejecutados en El Hierro y La Gomera; y el 100% de las iniciativas ejecutadas por las dos universidades públicas.

PRÓXIMO FDCAN

Con el fin de avanzar en el Fdcan 2027-2037, Clavijo avanzó que equipos técnicos y políticos del Ejecutivo autonómico y los siete cabildos comenzarán a reunirse en las próximas semanas con el objetivo de cerrar en mayo un acuerdo sobre las prioridades a las que se dirigirá el fondo, que volverá a contar con 1.600 millones de euros por parte del Gobierno canario.

En este sentido, apuntó que el objetivo es cerrar un acuerdo en junio para empezar a definir las estrategias d los nuevos convenios.

Asimismo se indicó que, a petición de los cabildos, el diseño del próximo Fondo de Desarrollo también cambiará "aspectos claves" de su ejecución actual, ya que desde las corporaciones insulares se apuesta porque los fondos sean transferidos por el Gobierno canario en lugar de recibirse como subvención a cada proyecto.

También han solicitado "mayor flexibilidad" en el destino final de los recursos del Fdcan para adaptarse "sobre la marcha a las prioridades" de cada isla y redirigir la financiación otros proyectos si las circunstancias lo requieren.