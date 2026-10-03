El Gobierno canario defiende que actúa en el marco de sus competencias en vivienda ante las críticas de las protestas

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este sábado que el Ejecutivo que preside ha puesto en práctica "absolutamente todo lo que está en sus manos y lo que el ordenamiento jurídico permite" para establecer medidas que faciliten el acceso a la vivienda en el archipiélago, frente a las críticas que hoy claman en las calles de las islas por la ausencia de aplicación en Canarias de la ley vigente.

"No vamos a prometer varitas mágicas, a la gente no la vamos a engañar, no le vamos a decir que, en seis meses o en un año, vamos a hacer 800.000 viviendas, como sí ha hecho el Gobierno de España y el Partido Socialista, pero hemos puesto absolutamente en práctica todo lo que está en nuestras manos, y lo que el ordenamiento jurídico nos permite", ha señalado Clavijo en declaraciones a los medios este sabado.

En un contexto de movilizaciones por la crisis de la vivienda, y tras el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, ha recordado que Coalición Canaria votó en contra del decreto de las "renovaciones tácitas y las indeminizaciones" porque era "auténtico disparate" del Gobierno central con el que solo conseguiría el "efecto contrario, es decir, que saliese vivienda del mercado del alquiler". En cambio, la formación sí apoyo el siguiente decreto, ya que comprendía que "era bueno" para ofrecer garantías al pequeño propietario y los inquilinos.

"Nos queda mucha pena que algo tan importante, como es el acceso a la vivienda, haya estado rodeado de tanta crispación y enfrentamiento. Estabamos convencidos de que, tras ocho años en el Gobierno de España, se podían haber negociado, pactado y trabajado conjuntamente con las fuerzas políticas unas normas que no solo ayudasen a los actuales inquilinos, sino que también resolviesen el principal problema: que necesitamos más de 800.000 viviendas en este país para que la gente pueda acceder a una vivienda", ha justificado el secretario general de Coalición Canaria.

Frente a las críticas al Gobierno regional en las manifestaciones por la vivienda , el presidente ha considerado que el Gobierno "ha puesto en marcha acciones", entre ellas un decreto para facilitar la transformación jurídica del suelo y construir más vivienda, un decreto para agilizar y facilitar la concesión de las licencias, y la modificación de la Reserva para Inversiones para que se pueda materializar en vivienda.

"A lo largo de este mandato, el Gobierno canario ha hecho muchas medidas. En este momento, se están construyendo más de 4.000 viviendas en Canarias. En 2023 había menos de 1.000 viviendas al año produciéndose en Canarias. En 2026, probablemente, alcancemos las más de 6.000. No vamos a prometer varitas mágicas (...), pero hemos puesto en práctica todo lo que está en nuestras manos y lo que el ordenamiento jurídico permite".