El Gobierno canario formaliza el contrato para la mejora de accesos de la GC-1, entre La Estrella y Las Terrazas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha formalizado el contrato para ejecutar las obras del proyecto 'Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1: ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas', una actuación que persigue la mejora de la capacidad y la fluidez de uno de los tramos de la principal vía de Gran Canaria "con mayor intensidad" de tráfico.

El procedimiento de contratación concluye con la formalización del contrato tras la adjudicación de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 8.476.998,45 euros, IGIC incluido, según ha informado la Consejería de Obras Públicas en nota de prensa.

Al respecto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha indicado que con esta actuación se cumple un "compromiso adquirido" con el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y, especialmente, con los vecinos del municipio y de la zona de La Pardilla, que "han sufrido las consecuencias del cierre temporal de este acceso".

Rodríguez ha señalado que los trabajos se desarrollarán con criterios que "permitan minimizar las afecciones sobre una vía que soporta más de 160.000 vehículos diarios".

El proyecto contempla la incorporación de un cuarto carril en ambos sentidos de circulación para incrementar la capacidad de la GC-1 y mejorar la conexión con los accesos de La Mareta, La Estrella, La Pardilla y Bocabarranco.

La actuación se desarrolla en el entorno comprendido entre La Estrella y Las Terrazas, siendo este uno de los puntos de la vía que registra una "elevada intensidad" de tráfico y donde se producen retenciones recurrentes.

La intervención incluye también la mejora de los accesos y enlaces de este tramo de la GC-1, además de contemplar soluciones que permitan mantener la circulación durante el desarrollo de los trabajos. Entre las actuaciones previstas figura la ejecución y puesta en servicio del tramo en sentido sur, así como la recuperación de los accesos a La Pardilla, una de las conexiones afectadas por el cierre temporal de su acceso.