El Gobierno canario invierte más de 13 millones en infraestructuras portuarias, viarias y en vivienda en El Hierro

VALVERDE (EL HIERRO), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, ha señalado este viernes que la inversión global destinada a reforzar la seguridad vial con el falso túnel de Pie de Bascos, la modernización del Puerto de La Restinga y la ampliación de la oferta de vivienda pública en El Pinar y La Frontera, en el Hierro, crece en más de 13 millones de euros.

En una nota de prensa, el consejero regional ha subrayado que estas actuaciones "responden a una estrategia integral" del Gobierno de Canarias para garantizar la cohesión territorial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la isla.

En su visita institucional a la isla, también ha estado presentes la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melían; el director gerente de VISOCAN, Javier Terán; el senador de la Agrupación Herreña Independiente, Javier Armas y el diputado de la misma formación, Raúl Acosta.

También lo han acompañado los alcaldes de El Pinar y Frontera, Juan Miguel Padrón y Pablo Rodríguez, respectivamente, realizándose paradas en el Puerto de La Restinga, en las obras del falso túnel de Pie de Bascos y en dos solares en los que VISOCAN planea desarrollar viviendas en dos de los municipios herreños.

PUERTO DE LA RESTINGA

En su recorrido por el puerto, el consejero ha comprobado "el avance" de las obras de adecuación de los pantalanes, adjudicadas en enero de 2025 por Puertos Canarios a la empresa Astilleros Amilibia Untziolak, S.L., con una inversión de 1.775.000 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Las actuaciones, que han comenzado en julio, contemplan la renovación integral de los pantalanes flotantes, la reordenación de atracos por actividad, el aumento de la capacidad de 63 a 160 amarres y la incorporación de nuevos accesos y puntos de suministro de agua y electricidad.

La primera fase, correspondiente al pilotaje, ha sido ya completada, mientras que se ha avanzado en la fabricación de los nuevos pantalanes.

Además, ha anunciado que Puertos Canarios ha sacado a licitación el expediente para dotar al puerto de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, con una inversión de 305.124,83 euros, "que convertirá a esta infraestructura portuaria en el primer Ecopuerto del Archipiélago".

FALSO TÚNEL DE PIE DE BASCOS

En relación a las obras del falso túnel de Pie de Bascos, una actuación considerada prioritaria para garantizar la seguridad vial y la conectividad de la isla, fueron adjudicadas a la UTE Acciona Construcción, S.A. - Constructora de Proyectos y Obras Civil 2012, S.L., que cuenta con un presupuesto total de 5,5 millones de euros, IGIC incluido.

Con una longitud total de 241 metros, el falso túnel busca proteger la carretera HI-500 frente a los frecuentes desprendimientos de rocas que afectaban a los usuarios y obligaban a cierres continuos.

Rodríguez ha subrayado que esta es una de las obras "más esperadas" por los herreños, porque garantiza la seguridad de una vía "fundamental" para el acceso a zonas turísticas y de interés económico como El Verodal, Orchilla o la Ermita de la Virgen de los Reyes.

VIVIENDAS DE VISOCAN

Por su parte, en el municipio de El Pinar, la empresa pública ha supervisado las obras que se están ejecutando para la rehabilitación de cuatro viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, con una inversión de 522.739 euros.

Estos trabajos, enmarcados en el programa de reanudación de obras inacabadas en modalidad llave en mano, han avanzado conforme a los plazos previstos, según el Ejecutivo, y se prevé que las viviendas estén a disposición de los ciudadanos a finales del primer trimestre del próximo año.

En La Frontera, el consejero ha conocido el proyecto de urbanización de una parcela de 1.970 metros cuadrados, que actualmente se encuentra en fase de redacción, y que forma parte de una primera fase de una promoción que contempla la construcción de 24 viviendas protegidas.

Las obras de urbanización, con 700.000 euros, permitirán, en una primera fase, dotar al entorno de calles, aceras, aparcamientos y servicios básicos.

Se prevé la edificación de cuatro bloques residenciales de viviendas de entre 71 y 90 metros cuadrados útiles, todas con plaza de garaje y trastero, y una inversión total de 4,4 millones de euros.