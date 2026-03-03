Gobierno canario mantiene abierto el centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz y dice que funciona correctamente

Uno de los detenidos en un centro de menores migrantes en Puerto de la Cruz con motivo de la 'Operación Cabila' - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección del Menor del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha afirmado este martes que el centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz registrado este martes "funciona correctamente" y sigue abierto.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que un grupo de menores migrantes denunciaron presuntos malos tratos en abril del año pasado lo que motivó el inicio de una inspección por parte del Ejecutivo.

En ese momento, ha dicho, la entidad que lo gestiona, la ONG Quorum Social 77, ya despidió a los dos trabajadores sobre los que recaían las denuncias, más otros cinco, --hay tres detenidos actualmente-- tras la petición de medidas cautelares por parte del Ejecutivo.

Ha apuntado que en el centro hay unos 130 menores alojados y el recurso sigue abierto porque no hay ninguna orden judicial y funciona adecuadamente desde el despido de los trabajadores, aparte de que los propios menores dicen que la situación "es mejor".

Rodríguez ha insistido en que cuando se detecta cualquier indicio de maltrato hacia los menores se comunica a la autoridad judicial para que proceda "investigar si hay delito o no" y se ha remitido al secreto de sumario de las actuaciones.

No obstante, ha recordado que la 'Operación Cabila', que ha conllevado cierres de centros gestionados por la ONG, se inició a raíz de una denuncia presentada por la dirección general tras escuchar a un menor, de ahí que arranque una investigación dirigida por el Juzgado de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

La directora general ha negado cualquier tipo de "persecución política" a la ONG y se remite a la investigación judicial, sin obviar que gestionan más centros en la comunidad "que funcionan muy bien", reconocido por la Agencia Europea de Asilo.