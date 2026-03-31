El Gobierno canario mantiene la bonificación al combustible en La Gomera, El Hierro y La Palma en el segundo trimestre

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, en una reunión de Consejo de Gobierno de Canarias - CONSEJERÍA DE HACIENDA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha dado continuación la bonificación extraordinaria y temporal al precio de determinados combustibles derivados del refino del petróleo en 20 céntimos para las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma para este segundo trimestre del año.

Para el cálculo de la cuantía y las islas en las que se activará la bonificación en este período, se tiene en cuenta el diferencial de los precios del combustible de las islas no capitalinas respecto a Gran Canaria y Tenerife desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo, según ha informado la Consejería regional en una nota de prensa.

Asimismo, si el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina es igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas, se activa la bonificación, que puede oscilar entre los cinco y los 30 céntimos por litro en función del diferencial de precios existentes en el período anterior tomado como referencia.

La medida, impulsada por el Gobierno canario, está recogida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año.

La consejera, Matilde Asián, ha subrayado que la bonificación está garantizada para todo este año y que la única variación trimestral corresponde a la determinación de las cuantías e islas beneficiarias. "El objetivo es ajustarnos en todo momento a la realidad y compensar de manera individualizada los sobrecostes y desequilibrios que se producen en cada una de las islas no capitalinas, para no perjudicar a la actividad económica ni a los residentes de esas islas", recalca.

Esta orden con la actualización de la bonificación será de aplicación en los meses de abril, mayo y junio.