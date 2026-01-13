El Gobierno canario pone en marcha un equipo itinerante de discapacidad en Santa Úrsula que atenderá a 2.700 personas

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (en el centro), en la presentación del servicio itinerante de discapacidad - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Discapacidad, ha puesto en marcha este martes el equipo itinerante del servicio de valoración de la discapacidad de Santa Úrsula con el objetivo de agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios para conseguir la valoración de la discapacidad y que las personas solicitantes de este reconocimiento no tengan que desplazarse de su municipio.

La iniciativa, que se enmarca en el proyecto ITINERA y está financiada a través del Fondo Social Europeo, cuenta con una inversión anual de un millón de euros.

El acto contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, y el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta.

El equipo de valoración está formado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y un administrativo y atenderá a unas 2.700 personas de los municipios de La Matanza, La Orotava, Puerto de la Cruz, La Victoria y Santa Úrsula.

Candelaria Delgado señaló que con este centro se atiende a la comarca norte y viene a completar el que ya está abierto en Garachico --para atender a la Isla Baja-- y al que se abrirá en breve en San Miguel --para la zona sur--.

Además, en Gran Canaria ya está abierto el centro de Gáldar y la semana que viene estará disponible el de Agüimes.

"Con estos recursos, no solo se realizará la valoración del grado de discapacidad y facilitar la obtención del certificado de discapacidad, sino que vamos a ir más allá ofreciendo líneas de apoyo y ayuda para la búsqueda de empleo para las personas de este colectivo", expuso en una nota remitida por su departamento.

Así, señaló, "estos servicios se suman a la experiencia piloto desarrollada en El Hierro y La Palma y este año constituiremos esos equipos itinerantes que nos permitirán bajar esas listas de espera que tenemos en el área de discapacidad con el objetivo de alcanzar los seis meses que establece la ley para obtener ese grado de discapacidad".

La consejera destacó también la predisposición de las corporaciones municipales a la sesión de espacios donde ubicar a los equipos técnicos profesionales del servicio de valoración de la discapacidad.

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, aseguró que "es un auténtico privilegio" la puesta en marcha de este recurso en la localidad que "permitirá contar con un equipo profesional itinerante de valoración en materia de discapacidad que redundará positivamente en la atención de la ciudadanía y en el bienestar social del municipio".

Por su parte, Dulce Gutiérrez señaló que lo que se busca es "descongestionar y descentralizar los servicios bases de discapacidad facilitando que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios sin tener que desplazarse a las capitales de las islas, lo que permitirá mejorar la atención, agilizar los procesos de valoración y reducir las listas de espera".

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Asimismo, aclaró que medidas que se suman a otras iniciativas de proceso de innovación tecnológica como la implantación de la inteligencia artificial en el proceso de valoración "supondrá un hito a nivel estatal así como la inversión de más de 2,8 millones de euros con fondos europeos para continuar seguir creando más equipos itinerantes de valoración de la discapacidad".

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto ITINERA que permite la realización por parte de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social, de entrevistas a las personas atendidas proporcionando información, asesoramiento y asistencia, con el fin de valorar el grado de discapacidad y emitir los dictámenes correspondientes.

Además, el personal realizará toda la gestión documental que lleva aparejada el reconocimiento del grado de discapacidad.

Cada equipo de valoración de la discapacidad está integrado por dos profesionales en materia de trabajo social, un psicólogo y un profesional sanitario que han realizado una formación específica para poder realizar su labor.