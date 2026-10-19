Gobierno canario y sindicatos acuerdan implantar la carrera profesional para personal de la Administración General

Fernando Clavijo firma el acuerdo con los sindicatos para implantar la Carrera Profesional de la Administración General - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Presidencia del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, han estado en el acto de firma del acuerdo entre el Ejecutivo regional y las organizaciones sindicales SEPCA, Intersindical Canaria, UGT, CC.OO., CSIF y Cobas para la implantación de la carrera profesional horizontal de la Administración General.

Para el diseño definitivo del modelo de la carrera profesional, el Gobierno de Canarias continuará trabajando en la mesa técnica que ha constituido con representantes de la Administración y de los sindicatos para ligarla a la evaluación por desempeño para el personal de nuevo ingreso, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

En este sentido, el acuerdo suscrito supone el "primer paso para la implantación" de la carrera profesional del personal funcionario y laboral ya en activo, a fecha de 1 de enero de 2027, que tenga, al menos, una antigüedad de cinco años, con un "encuadramiento inicial excepcional y, por una sola vez, basado en la antigüedad acumulada".

La carrera profesional para la Administración General contempla un complemento retributivo para el encuadramiento inicial que se aplicará de forma progresiva en los próximos cuatro años, con un coste total de 40 millones euros al finalizar 2030.

En este sentido, los Presupuestos Generales de 2027 incluirán el primer 25%. El personal que aún no lleve cinco años y el personal de nuevo ingreso se irán incorporando según se cumpla el plazo.

Para el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este acuerdo "supone un reconocimiento" para el personal de la Administración General que ya disponen otros sectores como Servicio Canario de la Salud. Agregó que la carrera profesional "es una apuesta por reconocer el talento, incentivar la motivación y avanzar" hacia una Administración pública "más eficaz, moderna y cercana a la ciudadanía".

Por su parte, la consejera regional de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha resaltado el trabajo desarrollado por la Dirección General de la Función Pública en la Mesa Técnica con las organizaciones sindicales para hacer realidad el reconocimiento a la trayectoria y el desempeño.

Al respecto, Barreto apuntó que la experiencia "es uno de los principales valores" que tiene la Administración, permitiendo "progresar", al tiempo que expuso que "es un valor añadido que repercute en el servicio que se da al ciudadano".

Asimismo las organizaciones sindicales han subrayado el "carácter histórico de un acuerdo que hace justicia" con el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, tras años de reivindicaciones para lograr el reconocimiento de su carrera profesional.

También los representantes sindicales resaltaron "este avance como un paso fundamental" para acabar con la "desigualdad" respecto a otros empleados públicos que ya tenían reconocido este derecho y "poner en valor la experiencia, la dedicación y la trayectoria profesional" de los trabajadores de la Administración.

El personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias "tendrá derecho a un encuadramiento, excepcional y por una sola vez, en el escalón" que le corresponda de la carrera profesional horizontal.

Para ello, el día 1 de enero de 2027 tendrá que estar en situación administrativa o laboral de servicio activo o asimilado o, en alguna otra situación administrativa o laboral, y la persona no se encuentre integrada y sea perceptora en otro sistema de carrera profesional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El encuadramiento excepcional y por una sola vez se realizará en el grupo o subgrupo profesional en el que esté en activo el día 1 de enero de 2027, siempre y cuando la persona cuente con una antigüedad, a día 31 de diciembre de 2026, inclusive, de al menos, cinco años, incluyendo en su caso los servicios previos que tuviere reconocido en dicha fecha. Se determinará en atención a su antigüedad, siendo el escalón 1 de 5 años, el escalón 2 de 11 años, el 3 de 17 años, el 4 de 23 años y el 5 de 28 años.

El acuerdo establece que personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que entra en el encuadramiento excepcional tendrá derecho a percibir, de forma gradual, el 25% en 2027, el 50% en 2028, el 75% en 2029 y el 100% en 2030.

Finalmente se expuso que la parte porcentual del 25% que corresponde al ejercicio 2027 se producirá a partir de la nómina correspondiente al mes de julio, incluyendo en la misma los importes mensuales que correspondan de enero a julio de 2027 para que la Administración pueda hacer de oficio todo el encuadramiento.