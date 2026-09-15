El Gobierno canario trata de contactar con la familia de la estudiante asesinada en México para prestar su apoyo

Homenaje a la estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre, en el Instituto de Ciencias de la Educación, a 14 de septiembre de 2026, en Cuernavaca, Morelos (México). - Ingrit Islas/El Sol de Cuernavaca/OEM vía EP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias trata de contactar con los familiares de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria que fue asesinada el sábado en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro), para gestionar la ayuda necesaria derivada de la situación.

Así lo ha informado a los medios este martes José Téllez Ledesma, director general de Emigración del Ejecutivo regional, que ha transmitido el apoyo del Gobierno regional a una situación "lamentable" en la que se busca prestar todo el apoyo a la familia.

"Estamos localizando y tratando de contacta con los familiares (de la víctima), y sobre todo con las autoridades del consulado y de la embajada de España en México, que son los competentes en esta materia y los que tienen que prestar el apoyo inicial", ha señalado Téllez.

El director general de Emigración ha señalado que el Ejecutivo ha contactado además con la Fundación +34, que presta apoyo a españoles en situación de desamparo en el extranjero, con el objetivo de facilitar las gestiones y apoyos necesarios tras el suceso.