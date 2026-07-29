Gobierno canario valora el apoyo del Estado al TMT y cree que la inversión de 1.000 millones "fortalece" la candidatura

La consejera de Cultura y Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, en la reunión del Consejo Rector del IAC - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha destacado este miércoles el importante avance que supone el respaldo financiero presentado este miércoles para el Telescopio de Treinta Metros (TMT), al considerar que "fortalece" las opciones de La Palma para acoger una de las infraestructuras científicas más relevantes del mundo.

La propuesta representa un "nuevo impulso" a un proyecto estratégico para la investigación y reconoce el trabajo desarrollado durante años por las instituciones científicas y las administraciones implicadas para situar al Observatorio del Roque de los Muchachos entre las mejores alternativas para albergar esta instalación, recoge una nota de la Consejería.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que "Canarias ha demostrado durante décadas que reúne unas condiciones excepcionales para la observación astronómica y que dispone del conocimiento, la experiencia y las infraestructuras necesarias para acoger proyectos científicos de alcance internacional".

Así, indicó que el anuncio "fortalece ese camino y reconoce un trabajo sostenido que ahora cuenta con un respaldo financiero de gran relevancia".

Machín agradeció la determinación del Gobierno del Estado y la implicación de su Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Banco Europeo de Inversiones, del Instituto de Crédito Oficial, del Instituto de Astrofísica de Canarias y del conjunto de entidades que han contribuido a este avance.

"La cooperación entre administraciones e instituciones ha permitido presentar un proyecto sólido y competitivo. Ese esfuerzo conjunto abre una oportunidad extraordinaria para La Palma y refuerza la posición de Canarias como referente internacional en astrofísica", comentó.

La consejera recordó que corresponde ahora al consorcio internacional del TMT adoptar la decisión definitiva y expresó su confianza en que el proyecto para La Palma sea valorado por la excelencia del Observatorio del Roque de los Muchachos, el prestigio científico del Instituto de Astrofísica de Canarias y las condiciones naturales únicas que ofrecen los cielos de la isla.

En esa línea añadió que la instalación del telescopio supondría un impulso para la investigación de excelencia, favorecería la atracción de talento y consolidaría el liderazgo de Canarias en uno de los ámbitos científicos en los que el archipiélago goza de mayor reconocimiento internacional.