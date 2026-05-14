Gobierno central y canario acuerdan la modificación del presupuesto autonómico de 2026 por su afección a pensiones

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha decidido finalmente en el Consejo de Ministros d - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, por el que el Ejecutivo regional "acepta las modificaciones" planteadas por el Estado en cuanto a determinados artículos de la Ley 9/2025, de Presupuestos Generales del archipiélago para 2026, en relación a las pensiones no contributivas.

El acuerdo, suscrito por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, permite resolver las "discrepancias competenciales" detectadas por el Estado sobre varios preceptos de la norma presupuestaria autonómica, evitando la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, según ha informado el citado ministerio en nota de prensa.

En concreto, Torres ha explicado, durante unas declaraciones en la Televisión Canaria recogidas por Europa Press, que el Gobierno de España cuestionaba el que los canarios pudieran cobrar la pensión no contributiva complementaria que aporta el Ejecutivo regional, de tal forma que el acuerdo al que se ha llegado consistirá en que desde Canarias se cambiará la Ley de Presupuestos de 2026 para que "ningún canario pierda un solo euro".

Y es que, agregó, "si la suma de la pensión que da el Estado con el complemento que da el Gobierno de Canarias está por encima de lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado, --el ciudadano-- tendría que perder una de las dos pensiones no contributivas, en este caso la complementaria", explicó.

Así, se expone que con los criterios de aplicación administrativa y normativa acordados "se da seguridad jurídica" a los beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias para "percibir el importe máximo posible" de la pensión complementaria activada por el Gobierno regional, ya que inciden en que "sin este acuerdo podía suscitarse la cuestión de que no quedara garantizado" que la recibieran si superaba el tope anual máximo recogido en los Presupuestos Generales del Estado.

Torres ha valorado el acuerdo, que matizó es "fruto del diálogo permanente y la voluntad del Gobierno de España de tender siempre la mano", al tiempo que ha destacado que se "aporta una solución con garantías a miles de pensionistas".

De esta forma, en virtud del acuerdo alcanzado, el Gobierno de Canarias se compromete a promover modificaciones legislativas para suprimir el apartado 4 del artículo 56 y el apartado cuatro de la disposición final sexta de la ley autonómica.

Además ambas administraciones acuerdan interpretar y aplicar la disposición adicional cuadragésima cuarta conforme a la normativa estatal vigente en materia de pensiones no contributivas y a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.