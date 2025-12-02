El Gobierno central ratifica a La Palma como sede del Centro Nacional de Vulcanología

Archivo - Vistas del volcán Tajogaite, desde La Laguna - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que la sede física del futuro Consorcio Centro Nacional de Vulcanología será ubicada en la isla de La Palma, complementada con el ecosistema científico y de innovación de Tenerife.

EL ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres remarcó que "hoy se ha resuelto la ubicación de una infraestructura que fue solicitada en 2021 para Canarias y que se convertirá en un referente mundial en conocimiento, en el estudio científico y en la prevención de riesgos, al estar localizada en una zona con actividad".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que la puesta en marcha del centro "permitirá integrar datos, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones, actuando como referencia técnica en todo el país a nivel vulcanológico", y ha recordado que el modelo de consorcio con Canarias "garantiza corresponsabilidad y arraigo territorial, en línea con la apuesta del Gobierno de España por una ciencia descentralizada que impulsa la transformación social y económica de todos los territorios".

La creación del Centro Nacional de Vulcanología se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y el Consorcio contará con la participación de la Administración General del Estado --a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-- y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ambas administraciones aportarán recursos al 50% para su sostenimiento, detalla el Ejecutivo central en una nota.

El Real Decreto 209/2022 estableció el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y creó la comisión consultiva para la determinación de las sedes, de forma que la elección de la sede del Centro Nacional de Vulcanología se ha realizado siguiendo un procedimiento objetivo y competitivo.

El procedimiento se inició el 2 de septiembre de 2025, mediante la tramitación de urgencia, contemplada asimismo en el Real Decreto 209/2022

La Comisión Consultiva para la determinación de las sedes de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal adoptó posteriormente, el pasado 16 de septiembre, el informe con la relación de criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación, publicado en el BOE el 24 de septiembre.

Conforme a ello, se inició el plazo de un mes para que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, presentaran sus candidaturas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

ÚNICA CANDIDATURA

El pasado 24 de octubre finalizó el plazo de un mes para presentar candidaturas, habiéndose recibido una única candidatura, presentada de forma conjunta por el Cabildo de La Palma y el Cabildo de Tenerife.

La Comisión Consultiva, reunida el 1 de diciembre, aprobó el dictamen a la vista de las candidaturas presentadas, recomendando su ubicación en la isla de La Palma, complementada con el ecosistema científico y de innovación de Tenerife, y elevándola al Consejo de Ministros, que este martes aprueba este acuerdo.

El Gobierno valora que Canarias es el único territorio español con vulcanismo activo y con historial de gestión de riesgo vulcanológico, destacando la erupción de 2021 del 'Tajogaite', en la isla de La Palma, por lo que ofrece oportunidades de investigación sobre el terreno, tanto desde el punto de vista científico, como social, para abordar las externalidades asociadas, en términos de resolver problemas reales de ordenación del territorio, planificación de emergencias, comunicación del riesgo y protección civil y de los sectores económicos vitales.

El Gobierno destaca que la candidatura ofrece una "oportunidad única" para convertir a España en líder mundial en la gestión integral del fenómeno volcánico en regiones volcánicamente activas, fomentando el intercambio de conocimientos entre grupos de investigación y promoviendo la cooperación científica, con el propósito de aumentar su proyección internacional y contribuir al desarrollo de las zonas volcánicas.