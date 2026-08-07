El Gobierno declarará la prealerta del PLATECA ante el aumento de la movilidad previsto por el eclipse solar

Consejos de autoprotección para el eclipse solar - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activará el próximo 12 de agosto la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), con motivo del eclipse parcial de sol que se verá desde las islas.

La medida busca reforzar la coordinación en seguridad ante el aumento de la movilidad prevista y como medida de prevención ante el riesgo de incendios forestales que puede suponer la aglomeración de personas en zonas de medianías del Archipiélago, según informa el departamento en una nota de prensa.

El Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, Delegación del Gobierno y entidades organizadoras ya están coordinando el dispositivo especial centrado en la movilidad, seguridad y prevención de concentraciones espontáneas. Además, se recomendará disfrutar del eclipse desde lugares próximos y seguros, evitando desplazamientos innecesarios a las cumbres.

RIESGOS ASOCIADOS

Entre los posibles riesgos está la concentración de vehículos y personas que incrementa el riesgo de ignición por catalizadores sobre vegetación seca, colillas y conductas negligentes, pudiendo requerir la aplicación de medidas del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Además, la espera prolongada al aire libre durante las horas de mayor insolación puede aumentar los casos de deshidratación, síncope y golpe de calor.

Además, en caso de producirse la entrada de calima esos días, esta puede agravar patologías respiratorias, reducir la visibilidad y dificultar la observación, pudiendo justificar medidas del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

TRANSPORTE PÚBLICO

En lo relacionado a la movilidad, ante la alta concentración de personas prevista, esta puede llevar a una saturación de carreteras estrechas o con un único acceso que pueda impedir la entrada de ambulancias y bomberos, dificultar la evacuación y generar un efecto de 'fondo de saco' o la salida simultánea tras el eclipse puede superar la capacidad de guaguas, estaciones y ferris, retrasar la desconcentración y generar acumulaciones de personas sin medios alternativos de transporte.

Por ello, se recomienda usar, en la medida de lo posible, el transporte público, seguir las indicaciones de las autoridades y cumplir con las restricciones planteadas por las administraciones locales y los cabildos.

La coincidencia con una jornada estival, la distracción durante el eclipse, el consumo de alcohol, la disminución de luz y la posible finalización de los servicios ordinarios de socorrismo pueden incrementar el riesgo de ahogamiento. A esto se suma la masificación de miradores, plazas y paseos donde se pueden ocasionar caídas, desprendimientos, empujones o conflictos por el espacio y dificultades para controlar los aforos y accesos.

A ello se suma el uso simultáneo de telefonía, redes sociales y retransmisiones puede saturar las redes 4G/5G, dificultando las comunicaciones ciudadanas y la coordinación operativa.

RECOMENDACIONES

Recuerda el Gobierno canario que las gafas de sol normales, aunque sean muy oscuras, no protegen lo suficiente para mirar directamente al sol. Así como tampoco es seguro usar radiografías; CDs o DVDs, cristales ahumados, filtros caseros, gafas 3D de cine ni lentes sin certificación.

Por ello, se recuerda que antes de comprar unas gafas para el eclipse, se debe comprobar que incluyan el marcado CE, obligatorio para este tipo de productos, que indica que el fabricante declara que cumple la normativa europea aplicable: la norma EN ISO 12312 - 2:2015 (o ISO 12312 - 2:2015). Es recomendable que el producto haga referencia a esta norma, que establece los requisitos aplicables a las gafas para la observación directa del sol; datos del fabricante/ importador: deben estar identificados de forma clara.

El producto debe explicar, asimismo, cómo utilizarse con seguridad y un filtro en buen estado, sin rayaduras, roturas, burbujas, zonas claras ni defectos visibles.

ACTIVACIÓN PLATECA

La activación del PLATECA en prealerta facilita la coordinación operativa entre todos los organismos intervinientes, permite el seguimiento permanente de la evolución del evento desde los órganos de coordinación de emergencias, la disponibilidad inmediata de los recursos necesarios y la adopción de medidas de respuesta de forma rápida y coordinada ante cualquier incidente que pudiera afectar a la seguridad de las personas o al normal desarrollo de las actividades previstas.

El Gobierno de Canarias coordinará la acción a través del Sistema Canario de Protección Civil y Emergencias, con la participación de las direcciones generales competentes en emergencias y seguridad, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, el Servicio Canario de la Salud, la Policía Canaria y los departamentos responsables de carreteras, transportes, turismo, medio ambiente y espacios naturales protegidos.

El Instituto de Astrofísica de Canarias prestará el asesoramiento científico especializado sobre el fenómeno astronómico. Los cabildos, por su parte, coordinarán sus dispositivos insulares, a través de sus respectivos CECOPIN cuando proceda y asumirán funciones relacionadas con la red viaria insular, la prevención y extinción de incendios forestales, la gestión de espacios naturales y el apoyo logístico.