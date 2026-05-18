El Gobierno incluye dos aeródromos y nueve helipuertos en su propuesta de traspaso de competencias a Canarias

Archivo - El Área de Salud de Fuerteventura adapta su helipuerto para mejorar la operatividad - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha incluido dos aeródromos y nueve helipuertos repartidos en cinco islas en su propuesta de traspaso a Canarias de la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado.

Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que agregan que, por un lado, se trata de los aeródromos de Antigua (Fuerteventura) y de El Berriel (Gran Canaria).

Por otro, están los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y Puerto Las Palmas 'PalmasPort' (Gran Canaria); San Sebastián de La Gomera; Puntagorda (La Palma); y Adeje, Hospital Universitario de Canarias, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y La Guancha (Tenerife).

El Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres anunció en la mañana de este lunes que trasladaría al Gobierno de Canarias su propuesta de traspaso de la competencia exclusiva sobre aquellas infraestructuras de transporte que no fueran de interés general.

La iniciativa ha sido avalada por el Ministerio de Transportes después de que el Ejecutivo regional solicitara en varias ocasiones la cogestión aeroportuaria.

El departamento ministerial añadió que se trata del primer paso para la gestión de los aeropuertos que no son de interés general, aunque se continúa avanzando en las negociaciones entre el Gobierno central y el canario para las infraestructuras de transporte que tienen la calificación de interés general.

EL GOBIERNO DE CANARIAS LO TILDA DE 'NOTICIA FAKE'

La respuesta del Gobierno de Canarias la dio el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, en una rueda de prensa en la que tildó el anuncio ministerial de "noticia fake" porque, dijo, los puertos y aeropuertos que no son de interés general "ya son" del archipiélago desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018.

"Lo que llevamos hablando a lo largo de toda esta legislatura es de que nos transfieran los medios materiales para ejercer esa competencia y que nos dejen participar, tal y como dice el Estatuto de Autonomía, en los aeropuertos de interés general", aseveró para hacer especial hincapié en la "enorme sorpresa" que se ha llevado el Ejecutivo regional al escuchar la propuesta del Estado.