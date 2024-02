El Gobierno lamenta la "nula" voluntad de acuerdo de los representantes de los trabajadores del IML de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María del Carmen de León, ha lamentado la "nula" voluntad de acuerdo de los representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, que han decidido mantener su convocatoria de huelga "a pesar de que este es el primer Gobierno en años que les ha demostrado desde el minuto uno de esta legislatura su voluntad de dar solución a los problemas que arrastran los dos IML de Canarias desde hace mucho tiempo", señaló.

En la reunión mantenida con los representantes sindicales el pasado 30 de enero, estos plantearon tres reivindicaciones para frenar la huelga. La primera de ellas fue que se les trasladase la propuesta de cese del director del IML, que es un trámite que tienen conocimiento de que sigue su curso. La segunda petición fue la contratación de un forense para Arona, que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha resuelto en tan solo 20 días y ya se ha incorporado el nuevo forense.

La tercera petición era la contratación de auxiliares de refuerzo, que también se ha resuelto en un tiempo récord de manera que los auxiliares de incorporarán en los próximos días. "El Gobierno anterior tardó ocho meses en gestionar la contratación de personal de refuerzo y nosotros lo hemos resuelto en tres semanas, demostrando que nuestra prioridad es dar soluciones a los problemas de los IML".

"Hemos demostrado que tenemos voluntad para resolver los problemas de los IML porque en estos siete meses de Gobierno hemos resuelto no solo lo que nos han pedido, sino muchas más cosas que aunque no nos las han pedido sabemos que son necesarias, y aún así convocan la huelga", recalcó De León, que aclaró que "los problemas y carencias que arrastran los dos IML de Canarias desde hace años no se resuelven con un cese; se resuelven con una completa reorganización, que es en lo que está trabajando este Gobierno".

En este sentido, la directora general explicó que hay que hacer frente a la importante carencia de personal con una reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), "una medida que se tenía que haber tomado hace mucho tiempo y que nosotros hemos asumido como prioridad desde el inicio de esta legislatura".

Por otro lado, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha sacado adelante varios contratos para cubrir las carencias técnicas que también sufren los IML y mejorar la gestión interna de ambos centros, optimizando los recursos humanos, entre ellos la implantación de un programa informático de administración y gestión que dará respuesta a las necesidades funcionales y tecnológicas para la tramitación de expedientes, la gestión de fichas, el mantenimiento del registro, la gestión de muestras y la elaboración de informes y estadísticas, entre otras cosas.

Y el presupuesto para la adquisición de material fungible se ha incrementado este año en más de un 300%, pasando de 15.000 a 50.000 euros para cada uno de los IML.

"Además, estamos en conversaciones con la ULL y con la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para buscar una ubicación para unas nuevas instalaciones del IML de Tenerife porque reconocemos que las instalaciones actuales se han quedado obsoletas", añadió la directora general. "Mientras tanto, hemos abordado obras de mejora en la sede de Ofra y en la sede del Juzgado de La Laguna".

Tanto en la reunión de hoy como en las anteriores reuniones mantenidas con los convocantes de la huelga, María del Carmen de León ha planteado la creación de mesas técnicas para abordar la búsqueda de soluciones dentro de las competencias del Gobierno de Canarias. Sin embargo, esta posibilidad ha sido rechazada por los sindicatos convocantes.

"A pesar de que no hemos llegado a un acuerdo, nosotros seguiremos trabajando en los cambios internos que necesitan los dos IML y en dar solución a su falta de personal, a las necesidades organizativas y a las necesidades de medios materiales", afirmó la directora general. "Nuestra preocupación ahora es que durante la huelga quede cubierta la prestación de un servicio tan esencial".