El Gobierno pide al sector vinícola extremar la precaución ante la filoxera tras flexibilizar el movimiento de uva

Vendimia en Canarias - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha implementado una actualización de las medidas fitosanitarias frente a la filoxera con el objetivo de flexibilizar determinadas restricciones en un contexto de vendimia en el Archipiélago.

Esta modificación se centra, principalmente, en garantizar un movimiento más permisivo de uva fresca y material vegetal y un refuerzo del sistema de vigilancia y bioseguridad en las zonas con riesgo de dispersión, mientras se pide al sector extremar la precaución, según ha concretado el departamento regional en una nota.

La propuesta, aprobada tras analizar los resultados de la campaña de prospecciones desarrollada durante 2026, respondería a la "evolución favorable" de la situación fitosanitaria, así como al "éxito" registrado tras las medidas implantadas desde la detección de la plaga.

CONTROLADA EN TENERIFE

Asimismo, las actuaciones de vigilancia realizadas este año, con un total de 5.429 prospecciones en todas las islas, con 16 positivos en fincas abandonadas de la denominada "zona cero", han permitido confirmar que la filoxera "continúa circunscrita a Tenerife y que no se ha detectado su presencia en ninguna otra isla".

De este modo, el Gobierno de Canarias ha informado de la adaptación de la estrategia de actuación a la evolución y situación actual de la filoxera, permitiendo la circulación de uva fresca y material vegetal en las zonas libres de la plaga y dentro de Tenerife fuera de la zona demarcada, al tiempo que se mantienen las restricciones y se refuerza el control en aquellas áreas donde existe riesgo real de propagación.

Asimismo, la nueva delimitación establece una zona infestada de 50 metros alrededor de cada foco detectado, una zona de especial vigilancia de hasta 500 metros y una zona tampón de dos kilómetros, lo que permitirá concentrar los esfuerzos de erradicación y seguimiento allí donde son más necesarios.

EXTREMAR LA BIOSEGURIDAD

Pese a esta flexibilización, la Consejería recuerda que el éxito de la estrategia de contención depende en gran medida de la colaboración del sector. Con el inicio de la vendimia aumenta el movimiento de trabajadores, vehículos, remolques, cajas, maquinaria y herramientas entre explotaciones, lo que incrementa el riesgo de trasladar accidentalmente la plaga a través de tierra o restos vegetales adheridos a ruedas, equipos o calzado.

Por este motivo, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han intensificado las acciones informativas dirigidas al sector, recomendando extremar las medidas de bioseguridad durante todas las fases de la recolección, transporte y recepción de la uva en bodega.

Entre las principales medidas destacan la limpieza y desinfección del calzado, vehículos, remolques, cajas y maquinaria; evitar el traslado de tierra o restos vegetales entre instalaciones; planificar los trabajos comenzando por parcelas no afectadas y finalizando en las zonas demarcadas, y comunicar de manera inmediata cualquier síntoma sospechoso a los servicios oficiales de sanidad vegetal.

"Todas estas actuaciones permitirán compatibilizar el normal desarrollo de la vendimia con la protección del viñedo canario, reforzando la vigilancia en Tenerife y avanzando en el objetivo de erradicar definitivamente la filoxera de las Islas", ha apuntado el viceconsejero.