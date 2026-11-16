El Gobierno reabre el campamento de Las Canteras (Tenerife) para aligerar las derivaciones de migrantes desde El Hierro

Archivo - Varios migrantes esperan para ser trasladados al puerto de La Estaca, a 31 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Unas 300 personas van a ser derivadas desde el puerto de La Estaca en un barco regular de la naviera Armas a otros rec - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha avanzado este lunes que en breve se reabrirá el campamento de migrantes de Las Canteras en el municipio tinerfeño de La Laguna, tras unas obras de reforma, lo que permitirá disponer de un "colchón" para aligerar las derivaciones desde El Hierro y camino de la Península.

En declaraciones a los periodistas ha admitido que las cifras de llegadas son "insólitas", con hasta 1.400 personas en solo una isla, caso de El Hierro, y subrayado que "se hace todo lo posible" ante una "emergencia migratoria" de esas características.

Ha comentado que en lo que va de año el archipiélago ha registrado la llegada de unos 24.000 migrantes, 17.000 de ellos a la isla de El Hierro, y ahí quedan ahora unos 2.000 entre los que gestiona el ministerio de Migraciones y la Policía Nacional, lo que demuestra que los migrantes están saliendo.

Así, ha resaltado la labor de Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que han visto "reforzados" sus medios y también también de Servicio Canario de Salud, Cruz Roja, los voluntarios, el Cabildo y Tragsa.

En esa línea ha destacado que se trabaja en "retirar" los cayucos del puerto de La Restinga para que "no sean un obstáculo al normal funcionamiento" del muelle, al tiempo que ha valorado como la naviera Fred.Olsen "está echando una mano también" habilitando trayectos especiales que conectan El Hierro con el sur de Tenerife, al igual que la cooperativa de guaguas.

EL DESPLIEGUE DE LA ARMADA, "ABSURDO"

Pestana ha dicho que es "absurdo" el despliegue de la Armada, tal y como ha pedido este fin de semana el PP, ya que el propio Jefe del Estado Mayor ha explicado que "si recibían orden que se tenía que desplegarse se desplegarían" y harían la "misma labor" que Salvamento Marítimo, y para ello ya hay medios "suficientes", con tres salvamares en El Hierro y una guardamar a punto de llegar. "O sea, hay equipos humanos y medios para atender este tema", ha explicado.

El delegado sí tiene claro que lo que ayuda es la "colaboración" de los países de origen y tránsito y "parece" que Senegal se va a "comprometer de nuevo" a reforzar la costa tras la finalización de los juegos olímpicos panafricanos.

"Van a dedicar más recursos y esperemos que haya un control como lo había antes de este repunte tan importante", ha señalado.

El delegado ha insistido en que el Gobierno "está cumpliendo" con Canarias en el sentido de que la gente que "está llegando a Canarias, está siendo acogida, está siendo derivada y está yendo también a recursos de Península", más la firma de derivación de menores al resto de comunidades autónomas.

"El Gobierno de España está cumpliendo y está cumpliendo en un momento de muchísima tensión también porque esas llegadas superan cualquier servicio, cualquier previsión, incluso, y aún así se están cumpliendo con criterios humanitarios de la mejor atención posible", ha comentado.

En ese sentido ha dicho que es "injusto" que no se reconozca el "esfuerzo" que está haciendo España en los últimos seis años pues han llegado más de 150.000 personas migrantes al archipiélago "y no están en Canarias".