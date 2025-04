El Gobierno regional busca consenso en las islas para modificar su ley de Patrimonio Cultural y que sea "más operativa"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias presentará este viernes ante diferentes administraciones públicas de las islas el borrador de la modificación de la Ley de Patrimonio de Canarias, una iniciativa con la que el Ejecutivo, vía decreto, buscará alcanzar una normativa "más operativa". Entre otros, se advierten cambios en las sanciones.

Así lo ha dado a conocer el director general de Cultura y Patrimonio Cultural de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la celebración del III Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias, en el Cabildo de Tenerife.

Hasta allí se han desplazado representantes de los cabildos insulares, la Dirección General de Política Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la FECAM, GESPLAN, así como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Uprona y Policía Canaria, y las áreas de Medio Ambiente de los cabildos insulares y Parques Nacionales, competentes en la protección del Patrimonio Cultural de Canarias.

El objetivo de este Consejo autonómico, que se convoca dos veces al año, gira en torno a poner "en común" todas aquellas actuaciones que se emprenden desde los distintos niveles de la Administración, tal y como ocurre con el Consejo Nacional de Patrimonio, un instrumento "que sirve sobre todo para coordinar las políticas de patrimonio", ha explicado Clavijo.

Por su parte, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha agradecido a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno regional el haber confiado en el Cabildo para ser sede de un consejo que reúne a representantes locales, de cabildos, Gobierno de Canarias y otras administraciones que, "en estrecha colaboración", son "guardianes" del patrimonio histórico y cultural de las islas.

"Quería felicitar el trabajo y la coordinación con el Gobierno. En estos 20 meses se ha dado un impulso increíble y sobre todo la importancia de la modificación de la Ley de Patrimonio, fundamental para agilizar determinados procedimientos que hemos identificado que pueden suponer dificultades a la hora de abordar la protección y conservación de nuestro patrimonio cultural", ha dicho.

MODIFICACIONES DE LA LEY

"En Canarias, somos ocho islas, con patrimonios distintos, y una cantidad importante de Administraciones que participan y colaboran en la defensa del patrimonio cultural. Este órgano tratará fundamentalmente de poner en común todas las dificultades que se encuentran en las islas e intentar resolverlas", ha incidido el director general de Cultura y Patrimonio de Canarias.

Preguntado por la propuesta de modificación de la ley de Patrimonio, que se realizaría vía decreto, ha ahondado que cómo en estos años el Gobierno ha observado "algunas deficiencias", por lo que el Ejecutivo ahora busca que la norma sea "más operativa".

Así, ha avanzado que este viernes se presentará el borrador de esa modificación legislativa, que tendrá que ser estudiada y consensuada por todos. "Pretendemos que también salga consensuada después de los estudios que son de carácter técnico, fundamentalmente, porque al final la experiencia es un grado en esta materia", ha señalado.

A gran escala, esa mejora "de pperatividad" de la ley ahondará, entre otros, en modificar las sanciones, para que "no salga gratis atentar contra el patrimonio". También, se buscará incorporar "un elemento intermedio" entre la figura del Bien de Interés Cultural y la relativa del catálogo, "para que no todo sea BIC".

También se centrarán en atender las "dificultades" municipales a la hora de inventariar y registrar el patrimonio cultural, y que de ese modo cabildos y Gobierno "colaboren más" con las entidades locales, que son "la primera frontera en la defensa del patrimonio".

SANCIONES

Respecto a la modificación de las sanciones, ha explicado que el Gobierno querrá incrementarlas "de tal manera que se convierta en disuasoria", y para ello ha considerado fundamental el refuerzo realizado en la 'plantilla de los inspectores del departamento.

"Tenemos una estructura, en la Dirección general, bastante potente, con funcionarios muy cualificados. Hay que tener una cualificación especial y de colaboración con los Cabildos. Esto es absolutamente imprescindible para trabajar en las islas", ha dicho.

Ha asegurado Clavijo que cuando arribó a la Dirección General "prácticamente no había estructura administrativa", cuestión importante ya que "si no tienes funcionarios que elaboren los expedientes de sanción, y que tomen decisiones de carácter técnico, difícilmente se va a cobrar nada, porque no se tiene estructura".