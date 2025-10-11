Gran Canaria acoge desde hoy las finales autonómicas del Campeonato de Canarias en Edad Escolar de tenis de mesa - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La jornada comienza desde las 16:00 horas, con el enfrentamiento entre las selecciones de Tenerife, La Palma y Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de la Villa de Firgas será este fin de semana el escenario de las finales femenina y masculina de los 42.º Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar de tenis de mesa, con la participación de casi una veintena de deportistas procedentes de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Un total de quince escolares de categoría alevín tomarán parte en las finales por selecciones autonómicas, que se disputarán hoy sábado, y en las pruebas individuales, mañana domingo, en el pabellón municipal de Firgas, según ha informado la Consejería de Deportes en una nota de prensa.

Este campeonato, organizado por el departamento regional, cuenta con el apoyo de la Federación Canaria de Tenis de Mesa y el Ayuntamiento de la Villa de Firgas, y, exponen, constituye un espacio idóneo para fomentar el deporte base y la formación integral de los escolares, además de promover hábitos de vida saludables y valores como la convivencia, el respeto y el trabajo en equipo.

LA JORNADA DE ESTE SÁBADO

La jornada del sábado comenzará a las 16:00 horas con el enfrentamiento entre las selecciones de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Las dos primeras competirán con equipos mixtos de seis jugadores --tres femeninos y tres masculinos--, mientras que el combinado grancanario lo hará con tres deportistas masculinos.

El formato de juego será el de todos contra todos, con partidos al mejor de cinco sets de once puntos cada uno. En caso de empate a diez, el juego continuará hasta que uno de los contendientes logre una ventaja de dos puntos.

El domingo, desde las 09:00 y hasta las 14:00 horas, se celebrarán las finales individuales, en las que se seleccionará a los dos mejores jugadores, uno por cada modalidad. La competición concluirá con la ceremonia de entrega de trofeos.

Tras la cita de tenis de mesa, los Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar cerrarán la temporada con la última prueba del año: las finales de carreras de montaña y escalada, que se celebrarán el próximo 25 de octubre en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás.